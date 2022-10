El Negro González Oro estalló en Instagram: "Ladrón, rata"

El Negro González Oro estalló en Instagram con insultos de todo tipo. Los explosivos posteos del conductor y locutor.

Oscar González Oro estalló a través de Instagram con insultos de todo tipo en sus publicaciones. Si bien hasta el momento no se conoce el motivo exacto para semejante explosión del conductor, llamó la atención su actitud en las redes sociales.

Uno de los personajes más reconocidos de la farándula argentina protagonizó un feroz descargo y sorprendió a sus cientos de miles de seguidores. No obstante, aún no se sabe a quién fueron destinados sus "dardos".

La ira del Negro González Oro en Instagram: "Sos una basura"

Mediante posteos e historias en su cuenta oficial @oscar_gonzalezoro, el presentador de 70 años explotó: "Sos una basura, estafador, delincuente, vividor, mitómano, ladrón, rata". Momentos más tarde, agregó otro enigmático mensaje que decía "ojos que no ven, intuición femenina que adivina".

A medida que cada vez más seguidores querían saber de quién se trataba, el locutor respondió: "No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe. No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido". "Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias", explicó también.

La furia del Negro González Oro en Instagram.

González Oro se retiró de los medios

Mediante Radio Rivadavia (AM 630), "El Negro" admitió: "Me llegó la jubilación, en esta profesión se llama retiro". Luego de 35 años de carrera, continuó en su programa La Vida Misma: "No de Rivadavia, a quien amo y agradezco todo lo que hicieron por mí, todo lo que me permitieron hacer con un esfuerzo enorme para que saliera al aire".

"Llegó el momento de decir 'hasta acá llegué'. Tengo un cansancio moral por ver a mi país así, espiritual por ver a la iglesia, en la que yo creía, en dónde se encuentra", añadió el protagonista. También indicó que el desgaste es físico y así lo argumentó: "Porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 o 25 de la vida de mis hijos". "Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”, amplió el comunicador.

La furia del Negro González Oro en Instagram.

"Todo lo que tengo me lo gané laburando. Nunca hice operaciones políticas, nunca recibí dinero de nadie. Y si alguien dice que El Negro Oro recibió dinero, que me lo diga en la cara", lanzó duramente en septiembre de 2022. "En 2019, en mi cumpleaños, murió Cacho Castaña", repasó, además de haber rememorado que "en febrero muere Sofía Neiman". Y así describió a ella: "Era mi hermana, mi mujer, mi compañera de viaje, la que me apañaba, la que me malcriaba".

"No sé cuánto me quede de vida, pero quiero compartirlo con mis hijos. Yo no me quiero morir al aire. No es que me esté muriendo, gozo de buena salud. Me estoy mimando", justificó el conductor. De hecho, cerró: "Quiero tener más fotos con mis hijos, mis nietos. Pero el tiempo pasa y no creo que esta profesión no tenga retiro. Preciso todo el día para mí, quiero seguir creciendo para adentro y no para afuera".