El motivo que llenó de angustia a Juana Repetto: "Estoy triste"

La actriz se sinceró sobre un inconveniente familiar que le generó susto y casi colapsa, aunque pudo manejar la situación.

Juana Repetto se sinceró en sus redes sociales y les contó a sus cientos de miles de seguidores el motivo de una angustia que atravesaba, relacionado a un conflicto en su familia. La hija mayor de Reina Reech aludió a un problema de salud de uno de sus hijos que la tiene preocupada.

"Me asusté, sentí que me estaba subiendo la fiebre, temí no estar al 100 para ocuparme de los chicos. El covid del mal", escribió en una de sus historias de Instagram la joven, después de que el mayor de sus hijos diera positivo de coronavirus. Los pensamientos de la actriz no le habrían jugado una buena pasada y por un momento pensó que el orden familiar iba a romperse.

Repetto continuó en alusión a cuán fuerte fue para ella el diagnóstico de su hijo Toribio. "Cómo lo percibe cada uno, qué le pasa al otro con eso, cómo manejarse, la vulnerabilidad de saber que no se puede acudir al otro", expresó Juana. Y agregó: "Algunos lo entienden, otros no o lo viven diferente y no pueden empatizar con uno. Hoy fue un día difícil y estoy triste".

Para finalizar su posteo, la actriz dejó en claro por qué decidió hacer pública su realidad y soltó: "El hecho de escribirlo es una catarsis, además no tengo con quien charlar. Y además me gusta mostrar la vida tal cual es y la mía también es este día triste".

Juana Repetto tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Las inesperadas declaraciones de Juana Repetto sobre la crianza de sus hijos

"Tal vez vos, cuando te sacás, cagás a gritos a tu niñx, lx agarras del brazo, lx pegas un tirón de pelo y es en escala; de ahí para arriba no tiene límite y pasan estas cosas que están pasando (y siempre pasaron)", enunció la celebridad en referencia a los malos tratos a los niños como métido de educación, que aún son utilizados por muchos madres y padres. "Si vos tan solo le gritás a tu hijo tal vez te sirva saber que no está bueno naturalizarlo ni minimizarlo".

Repetto continuó en alusión a esta problemática y reconoció que a veces ella también cae en los malos tratos hacia sus hijos. "Ellos podrían hacerlo al recibir maltrato de otros o maltratar sin ser conscientes y mucho más. Hay que ser conscientes para poder pedirles disculpas, explicarles que el error es mío al tratarlos de ese modo", concluyó la actriz.