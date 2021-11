El mal momento de la familia Tinelli: murió una persona muy cercana

La familia Tinelli atraviesa un duro momento por una muerte cercana. El dolor de las hijas del conductor.

Micaela y Candelaria Tinelli se expresaron con mucha tristeza en las redes sociales al saludar a un íntimo amigo de la familia que murió recientemente y al que Cande consideró como una "especie de padre" para ella. La hija mayor de Marcelo Tinelli también se expresó respecto a esta triste noticia, a diferencia de su padre que por el momento no se refirió a la muerte de este hombre tan importante para su familia.

La familia Tinelli es muy activa en las redes sociales y suelen mostrar tanto su cotidianeidad como algunas situaciones insólitas que viven a diario como una de las familias más conocidas del país. En ese sentido, las dos hijas mayores del conductor de Showmatch compartieron la triste noticia. "Espero que estés en paz. No logro caer que te fuiste, que ya esos momentos de risas a carcajadas no van a estar. Espero que estés volando alto. Al fin y al cabo, este mundo está bastante podrido para gente tan buena como vos. Te amo, te tengo presente acá conmigo", escribió Cande en sus historias de Instagram, despidiendo a un ser muy querido por la familia.

"Fuiste, sos y serás una especie de padre para mi. Tan buena persona, tan cariñoso y gracioso. Persona de corazón inmenso. No entiendo por que te fuiste, no entiendo a la vida a veces. Siento que hoy fue injusta. Te amo infinitamente Juan, siempre te voy a recordar con una sonrisa, porque me transmitiste siempre, alegría. Te extraño mucho", publicó con otra imagen del mismo hombre. Su hermana Micaela también se expresó con otro doloroso mensaje dedicado a Juan.

Los dolorosos posteos de Cande Tinelli

"La gente buena a veces parte muy pronto y eso es algo que creo nunca voy a poder entender de esta vida... descansá en paz Juan, te lo merecés. Te amamos", publicó la hija mayor de Marcelo Tinelli. El conductor por el momento no se expresó en público respecto a esta triste noticia que compartieron sus hijas mayores.

La emotiva despedida de Micaela Tinelli

El último adiós de Tinelli a El Trece

“Marcelo Tinelli se despide la semana que viene, entre jueves 18 o viernes 19", informaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos y así adelantaron el futuro del bolivarense en el canal del Grupo Clarín. “Hace unos diez días que teníamos esa fecha. Le pregunté al Chato y no recibí respuesta, entonces quedó ahí. Ahora volvió con todo, mediante confirmación vía redes y, extraoficialmente, desde el canal”, expresó Lussich.

El periodista siguió y explayó su información al respecto: “Se habla del 18 o 19 de este mes. Pero se dará a finales de la semana que viene. Tinelli había dicho a finales de noviembre o principios de diciembre. Esto es mucho antes de lo que él suele terminar sus programas. Se vendría un súper duelo, para que se vayan eliminando rápido”.

Luego, los conductores hicieron alusión a las expectativas de Tinelli de que sus números mejoraran tras los cambios en Telefe, con los estrenos de MasterChef Celebrity y Por el mundo. Lejos de equipararse, el rating mostró un gran saldo a favor para el canal de las pelotas y puso aún más abajo al canal del Grupo Clarín. “El programa que viene es El Gran Juego de la Oca, pero no inmediatamente. Lo que se comenta es que se estirará Guido y la novela”, cerró Lussich.