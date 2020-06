El llamativo juego que sugirió Pamela David para pasar la cuarentena

Dadas las circunstancias de pandemia, Pamela David decidió trabajar desde su casa realizando entrevistas a famosos. En su última nota charló con la escritora Silvia Freire, sobre los usos de la imaginación y la visualización para superar la crisis. Conductora y entrevistada llamaron a jugar a "que la pandemia terminó".

“Yo juego a pensar que la pandemia terminó, que nos curamos, que estamos afuera. Lo que hoy nos resguarda del virus es el sistema inmunológico. Y para la inmunidad, las sustancias que nos pongan de buen humor, son buenas”, puntualizó Freire. Pamela, entusiasmada aportó: "Lo puede hacer cualquiera, en cualquier estado".

Luego de este planteo polémico, Silvia Freire continuó expandiendo el "camino de creer en mí". Y expresó: "La creencia de que algo es más fuerte que yo está instalada. Nada es más fuerte que vos porque vos, sos vos; tus pensamientos no pueden ser más fuertes que vos porque son tuyos. Tiene que haber una conciencia del poder: saber que yo domino mis pensamientos".

Para finalizar la charla, Pamela aconsejó rodearse de gente positiva para todos aquellos que gusten iniciarse en este camino que niega la crisis. “Vos, sin jactarme, lo hacés conmigo, y yo lo hago con vos. Yo no me conecto con gente negativa. Cuando quiera revisar heridas abiertas voy a relacionarme con otra gente para ver cuan vulnerable estoy hoy. Y me trato, me quiero, me resguardo, me entreno y me conecto. Hoy está Internet; podés navegar, meterte en esos mares, en muchos autores, y es espectacular”, expresó Freire, quien es especialista en autoayuda.