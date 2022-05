El insólito pedido que Jimena Barón le debió hacer a su madre: "Por favor"

La cantante y actriz compartió en sus redes sociales un cómico momento familiar y causó furor. Jimena Barón se expresó sobre el rol de madre que muchas veces ejerce con su propia mamá.

Jimena Barón reveló una graciosa anécdota vivida con su hijo Momo y su mamá, en la que debió oficiar como madre de ambos por algunas conductas de su progenitora. La intérprete de La Cobra causó un tweet viral al relatar el momento vivido con su familia en su casa.

"Invité a mamá a que venga a jugar con su nieto y le tuve que pedir por favor que no diga tantas malas palabras, a mi mamá", escribió la exjurado de Showmatch: La Academia en una de sus publicaciones de Twitter y así reveló una vez más la particular relación que tiene con Gabriela, su madre, a quien ha mostrado comportarse como una adolescente en varias ocasiones a través de las redes sociales.

Este comentario de Jimena Barón cautivó todo tipo de reacciones por parte de otros usuarios de la red social. "¿Qué son malas palabras? Peor sería que hable en inclusivo", "Con mi vieja pasa lo mismo, las nietas le viven diciendo que no diga malas palabras", "Al menos va, yo invito a mi mamá y siempre tiene excusas para no venir, así que ya casi no la invito" y "Si no lo aprende en la casa, lo aprende en la calle o en la escuela, se trata que el reconozca su uso, sea adecuado al contexto en el que se encuentre" fueron algunas de las respuestas que Barón recibió en su posteo.

El emotivo regalo que Jimena Barón le hizo a su madre en el día de su cumpleaños

Jimena Barón y su madre viajaron a Mendoza con motivo del aniversario del natalicio de la segunda y compartió un emotivo pie de foto en una publicación de Instagram. "Sólo decir que somos muy felices, afortunadas y agradecidas a Dios. Vísperas de cumple de mamá. Acá en el paraíso, juntas. Qué país de la conch... de la lora. Qué gente linda", expresó la expareja del futbolista Daniel Osvaldo en su descargo. Y agregó: "Mendoza es muy especial. Mi mamá más. Andamos recordando a mi abuelo (su papá) que tuvo su finca acá. Pero más andamos celebrando la vida, por ende el cumpleaños de mamá", como epígrafe de una serie de fotos y videos en los que se ve a madre e hija pasar gratos momentos juntas.