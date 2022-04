El gran temor que Gerardo Rozín le confesó a su pareja: "Tengo una salud delicada"

El periodista se sinceró en un diálogo radial con Eugenia Quibel y confesó que lo asustaba la fragilidad de su salud. Gerardo Rozín tenía miedo por sus condiciones respiratorias y vasculares.

Gerardo Rozín habló sobre sus miedos a los problemas de salud en el programa radial que tenía en 2012, cuando ya trabajaba con su pareja y colega Eugenia Quibel. El conductor de La Peña de Morfi dio a conocer la razón por la que era tan temeroso cuando se trataba de enfermedades.

"Yo tengo una salud delicada. Me asumo así. Ya estoy sordo de un oído hace diez años por una enfermedad autoinmune. No me cuido demasiado: tuve un episodio de presión, como ustedes saben, no hace tanto", comenzó su descargo el periodista en medio de una entrevista que le hicieron los columnistas de su ciclo. "Es decir: tengo muchos números de los que no hay que tener", agregó.

Rozín también aludió a algunas deficiencias en su sistema respiratorio que le generaban preocupación. "A mí me requiere más concentración llegar con el instrumento, con el cuerpo, con la voz bien a los programas de radio y a los programas de tele que la preparación de los programas en sí", señaló el periodista. Y continuó: "Es mi gran desafío: cómo no toser, cómo hacer que se me entienda cuando respiro mal. Yo tengo como una lucha permanente (con mi salud). Nada grave, nada terminal, afortunadamente, por ahora... Pero yo tengo como una pelea constante con mi manera de respirar y con mi salud".

La curiosa revelación de Gerardo Rozín sobre su dificultad ante el disfrute

"No tengo el don. El momento sí lo disfruto: un gol, un orgasmo, un chiste que me tira mi hijo. Las cosas lindas. Pero... se me va. El otro día ganamos en el rating y sí, lo disfruto; pero me dura dos minutos: después pienso en todo lo que hicimos mal. Ya no lo contagio", enunció Rozín sobre su negatividad en los momentos de alegría y aseguró que aprendió a no contagiar ese espíritu a quienes lo rodeaban. "Felicito a todos, y yo me voy como diciendo... No puedo salir de lo que está mal. No tengo esa posibilidad", soltó.

Rozín además dio a conocer cuál era su concepción del trabajo periodístico cuando comenzó su carrera, a sus 20 años. "La sensación de ‘bueno, ya estoy hecho’. Siempre tuve la idea de que llegar era trabajar y estar en un diario. En cuanto a la carrera y la guita me fue mejor que si me hubiera quedado con aquel sueldo, pero también fue distinto: yo no sé qué carrera hubiera hecho si me quedaba en la gráfica, porque me gustaba mucho escribir", relató el querido conductor.