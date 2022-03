El entorno de Rodrigo decidió contar la verdad: "Se pegaba un saque y se ponía ingobernable"

A casi 22 años de su muerte, una de las personas que más quiso al cuartetero se refirió a su adicción. Fue Pepe Gozalo, mánager de Rodrigo, quien reveló esta información.

Rodrigo Bueno recibió una fuerte acusación en su contra, y la misma provino de una de las personas a la que más quiso. Fue Pepe Gozalo, exmanager del "Potro" Cordobés, quien en Secretos verdaderos decidió confesar detalles de la adicción a la cocaína que persiguió al cantante durante gran parte de su vida.

“Se pegaba un saque y se ponía ingobernable”, aseguró Gozalo, quien también reveló cómo se comportaba Rodrigo Bueno cada vez que consumía: “Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’. Yo empecé en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían. ¿O me equivoco?”

Recordando su vínculo con grandes artistas del rock and roll argentino, y sin mencionar nombres, Gozalo remarcó cuál fue su vínculo con la cocaína: “Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”.

Cómo fue la noche en que Rodrigo murió en la Autopista La Plata-Buenos Aires

“Llegué, vi la camioneta de él cruzada arriba del guardrail, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado, hacía mucho frío esa noche. Le acomodé un poquito la parte del costado que estaba al descubierto y lo encontré ‘bolsiqueado’”, recordó Pepe Gozalo, destacando que las personas que fueron a socorrer a Rodrigo cuando estuvo tendido en el pavimento le quitaron sus objetos personales: "Sí, con todos los bolsillos para afuera”.

A casi 22 años de su muerte, ocurrida el 24 de junio de 2000 pasadas las 3 de la mañana, Gozalo continuó: “Le había desaparecido el reloj, le habían desaparecido las cadenas, le habían desaparecido todas esas cosas. Eso pasó ahí y son las cosas que me había guardado, pero hoy lo digo porque ya está, el que lo tenga que le sirva para algo, para comprar remedios”.

Ramiro Bueno compartió una imagen con su padre antes de morir

Ramiro Bueno conmovió a todos sus seguidores de redes con una tierna imagen en la que se lo ve junto con su padre, Rodrigo Bueno. Más de veinte años después del fallecimiento del ícono del cuarteto, el hijo que tuvo con Patricia Pacheco dejó en claro que la figura de su papá siempre ha estado presente en su vida.

"De otra galaxia. Te amo", escribió el joven en el pie de foto de su publicación y así demostró el amor que aún siente por su padre, a pesar del poco tiempo que compartió con él en vida. Rodrigo falleció en un accidente automovilístico el 24 de junio del 2000, cuando Ramiro tenía solo tres años de edad. La foto, justamente, fue sacada en la última cena que el joven compartió con su padre en "El Corralón".