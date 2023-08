El enigmático mensaje de Pablito Ruiz tras contar lo que le hizo Miguel Del Sel: "Por pura diversión"

Pablito Ruiz decidió utilizar sus redes sociales para publicar un mensaje después de su declaración sobre Miguel Del Sel en Intrusos. Qué dijo el cantante.

Pablito Ruíz tiene 48 años, es uno de los cantantes más reconocidos y comenzó su carrera en la década del 80. Además de su labor en el mundo de la música, también estuvo en televisión en programas como por ejemplo Bailando por un sueño, el de Susana Giménez y Canta Conmigo Ahora. Viene de lanzar su disco número 12 llamado Qué culpa tengo yo y de brindar una entrevista a Intrusos, donde habló del calvario que pasó con Miguel Del Sel años atrás. En este contexto, el artista utilizó sus redes sociales para publicar un enigmático mensaje.

Durante la jornada del viernes 25 de agosto, se armó revuelo por las declaraciones de Pablito Ruíz, quien se acordó de la disputa que tenía con Miguel Del Sel cuando trabajaban juntos en el programa de Susana Giménez por Telefe. "El bullying que me hicieron en la escuela, el bullying de la prensa, el bullying de Miguel del Sel y todo eso me llevó a escribir esta canción, que es el primer single de este disco que dice: ‘Hoy te voy a amar’ y que es como sanar el niño interior", indicó el cantante.

La historia de Instagram de Pablito Ruíz

El sábado 26, al día siguiente de la entrevista, Pablito Ruíz realizó varias imágenes en sus historias de Instagram y uno de ellos sembró la incertidumbre. Es que compartió el posteo de una cuenta dedicada a la astrología, donde explicaba cómo reacciona Tauro, su signo del zodíaco, frente a algunas situaciones.

"Mucho cuidado contigo porque la gente que te provoca por pura diversión desde luego que no sabe lo que hace. Eres buena persona, claro que sí, pero en tu versión dark eres mucho mejor así que cuidado...", subraya el posteo vinculado al horóscopo. Por el momento, Miguel De Sel no dio ninguna declaraciones respecto a este tema.

El día que Pablito Ruiz habló de su adicción a las drogas: "Empecé a tocar fondo"

Años atrás, Pablo Ruiz fue cuestionado mediáticamente por su sexualidad. En la sociedad, este tema era considerado como uno de los mayores tabúes puesto que había un pensamiento homofóbico: "Fue muy violento, muy rápido. es tener todo al alcance y vivir cosas muy fuertes, como que se hable de tu vida sexual a los 12 años en la televisión y te señalen con el dedo sin saber vos mismo qué te está pasando realmente, porque a los 12 años todavía no tenés en claro ese tipo de cosas".

"La compañía discográfica rescindió mi contrato por mi sexualidad, porque no podían controlar no sabían como manejar eso. Aparte yo tenía 20 años y nunca decidí esconderme entre cuatro paredes y decidía a salir y hacer mi vida normalmente, tener novios. Entonces dijeron 'bueno, hasta acá llegaste'", relató "Pablito". Por estos inconvenientes, Ruiz empezó a ver en las drogas una posible manera de escaparle a la realidad.

Sin filtros, el cantante reveló: "Hasta ahí había sido siempre como un escape, diversión, fiestas electrónicas, pero ya después de ese hecho empecé a tocar fondo. Al no poder expresar mi arte, no poder cantar y tener unos contratos que eran también por parte de mis managers leoninos, me tuve que ir de México para no trabajar más con esas personas. Al volverme a argentina empezó a ser más fuerte. Lo hacía porque estaba deprimido, necesitaba escapar y un montón de cosas".

Pablo Ruiz lo explicó de la siguiente manera: "Fueron seis años más o menos. La cocaína, empecé con eso. Antes eran otras como el éxtasis, más de la electrónica y pasarla bien. En la cocaína encontraba esa verborragia de poder estar con amigos y poder sacar toda la mier... que tenés adentro y poder arreglar el mundo, que por ahí es ficticio, hablar de todo y solucionar el mundo en una noche"