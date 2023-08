Pablito Ruiz reveló lo que le hizo Miguel del Sel años atrás: "Lo estoy superando"

Pablito Ruiz decidió contar lo que sufrió con Miguel del Sel años atrás. Qué dijo el cantante sobre el humorista y político partidario del macrismo.

Pablito Ruiz es uno de los cantantes icónicos de la República Argentina. Durante la década de 1980 saltó a la fama y grabó cuatro discos hasta 1990, cuando se alejó de los escenarios para volver tiempo después. Y fue allí, más grande, donde sufrió un episodio con Miguel del Sel que hasta hoy continúa sanando.

El artista, quien el pasado 21 de agosto presentó su nuevo álbum Un rayo de luz - Una señal de amor, dialogó con Intrusos y allí contó cómo llegó a crear este material gracias a la sanación de "su niño interior". "Lo inventé en plena pandemia, que pasaron cosas, algunas buenas y otras malas”, comenzó diciendo.

“Eso me llevó a hacer terapia y descubrir que mi alma me estaba pidiendo un cambio. Y mi cambio pasaba por sanar a mi niño interior, empezar a hacer música con eso, empezar a hacer lo que me haga feliz. El bullying que me hicieron en la escuela, el bullying de la prensa, el bullying de Miguel del Sel y todo eso me llevó a escribir esta canción, que es el primer single de este disco que dice: ‘Hoy te voy a amar’ y que es como sanar el niño interior”, agregó Pablito Ruiz, quien hizo hincapié en lo sufrido con el comediante años atrás.

Cómo fue el bullying que sufrió Pablito Ruiz por parte de Miguel del Sel

Recordando el calvario que sufrió con Miguel del Sel, Pablito Ruiz agregó: "Cada vez que nos veíamos era para hacer el sketch. O Susana (Giménez) también, el día que nos juntamos en su programa, él hizo el sketch conmigo como para seguir haciendo plata y nunca se dignó a pedir perdón, ni nada de eso. Pero sí, por culpa del bullying que el me hizo y el bullying de la prensa yo me tuve que ir de la Argentina, me tuve que ir a vivir a México. La verdad que me tiraron a matar, de todos lados, y por parte de la industria también. Por ser homosexual. Entonces, creo que eso fue bastante fuerte”.

“Hoy en día lo estoy superando. Todavía no del todo, porque me causa emociones encontradas. Pero estoy en ese camino”, cerró Pablito Ruiz. A sus 48 años, el cantante logró contar momentos del pasado que lo marcaron y por los cuales debió trabajar mucho para salir adelante. Hasta el momento, Miguel del Sel no se pronunció tras la palabras del artista.