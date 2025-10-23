El doloroso comunicado de Tini Stoessel que sorprende a la música: “Me pone muy triste”

Tini y una noticia que entristeció a muchos de sus fans.

Una importante tormenta está pronosticada para este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una condición meteorológica que siempre atenta contra los planes de muchos, incluyendo desde los más personales e individuales hasta los que atañen a una enorme cantidad de gente. Un ejemplo de esto último pueden ser los recitales, que ante la posibilidad de tormentas suelen ser cancelados para preservar la seguridad de todos los que asisten (debido a la anegación del terreno que puede generar caídas; el agua que puede dañar equipos eléctricos; vientos fuertes que pueden derribar elementos pesados; entre otros).

Fue esa suerte la que sufrió el que iba a brindar Tini Stoessel este viernes 24 de octubre en Tecnópolis, el cual fue debidamente reprogramado. "Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora", manifestaron desde la producción de FUTTTURA.

El comunicado de FUTTTURA sobre la reprogramación del recital de Tini.

"Las entradas del día viernes 24 de octubre tendrán validez para el día lunes 27 de octubre sin necesidad de cambio. En caso de no poder asistir el dia 27, se podrá pedir la devolución del dinero en info@fullticket.com. Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos. Para más información, pueden ingresar a www.fullticket.com", concluyeron.

La tristeza de Tini Stoessel por el recital reprogramado

Luego de haberse confirmado la noticia, la artista publicó un video en sus redes sociales, donde desde un primer momento se la puede ver notablemente compungida: "Bueno, quiero que sepan cuanto lamento haber tenido que informar esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos, me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada".

"Los amo, nos vemos el sábado y las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por verlos, los amo mucho", se despidió, secándose las lágrimas en varias ocasiones y deteniéndose para evitar angustiarse aún más.