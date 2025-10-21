Entradas Tini Stoessel en Tecnópolis 2025: precios y fechas de cuándo toca

Se viene una serie de shows de Tini Stoessel.

Tini Stoessel se presenta con un espectáculo que promete fascinar a todos sus fanáticos y bate records de entradas. Se trata de "Futtura", la cuarta gira que realiza la cantante argentina. Meses atrás, la artista reveló que regresaría a los escenarios en 2025 con un innovador espectáculo que se extendería a lo largo de un día completo y combinaría tres escenarios en simultáneo, ofreciendo una experiencia única que recorrería los momentos más destacados de su vida y carrera. En este caso, se presenta con ocho shows en Tecnópolis entre octuvbre y noviembre de 2025.

"Futttura" promete un recorrido por todas las etapas de la carrera de Martina Stoessel: desde sus inicios en el pop latino hasta su faceta más experimental. La artista adelantó que el espectáculo incluirá múltiples escenarios, actividades para fans y un despliegue técnico sin precedentes. Además, confirmó que cada fecha del festival será única, con variaciones en el repertorio y sorpresas especiales.

Cuándo toca Tini Stoessel en Tecnópolis

24 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025

1 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025

Por dónde sacar entradas para Tini Stoessel en Tecnópolis

Tini Stoessel frente a un gran cierre de año.

Las entradas para Tini Stoessel en Tecnópolis se pueden adquirir en la página Fullticket.

Precios de entradas para Tini Stoessel en Tecnópolis 2025

Entradas sin ubicación numerada:

Golden Ring: $250.000 (más $37.500 de cargo por servicio)

Campo VIP “Mechón de pelo” : $170.000 (más $25.500)

Campo VIP “El cielo” : $170.000 (más $25.500)

Campo general: $80.000 (más $12.000)

Entradas con ubicación numerada:

Plateas Platino A, B, C, D: $230.000 (más $34.500)

Plateas Oro E, F, G, H: $190.000 (más $28.500)

Tribuna Central (sectores 6, 7, 8, 9): $150.000 (más $22.500)

Tribuna Lateral (sectores 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11): $130.000 (más $19.500)

Tribuna Norte (sectores 12, 13, 14): $110.000 (más $16.500)

Anuncio de Futtura de Tini Stoessel

“¡Qué alegría contarles que se agrega una nueva fecha! Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se la ve ensayar con su equipo, hablar frente a cámara de sus ilusiones ante esta performance y abrazar a su papá, con un show que promete recordar desde su papel en Violetta hasta su presente.