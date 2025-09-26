Se filtraron todos los detalles de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían organizando su boda.

Después de meses de rumores y reconciliaciones, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían por dar el paso más importante de su relación: se casan. En Intrusos (América TV), la periodista Paula Varela reveló los detalles del esperado enlace, incluyendo la fecha, el lugar y las razones detrás de la decisión. Al momento la famosa pareja no se refirió a este asunto.

“Yo descreía mucho de ese casamiento porque me daba raro que ella se case, pero me tiraron la data de por qué se casa, me confirman que se casarían”, aseguró Varela. La ceremonia se llevará a cabo en Dok Haras, la elegante estancia de Exaltación de la Cruz donde también celebraron sus bodas Cande Tinelli, Stefi Roitman, Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Según explicó la panelista, la organización incluye la contratación de proveedores de catering y decoración, ya que el lugar solo ofrece el espacio.

La periodista agregó que la reciente decisión de De Paul de continuar su carrera en la liga estadounidense fue motivada, en parte, por Tini: “La decisión de Rodrigo de Paul de terminar jugando en Miami fue por ella. Fue por ella porque era el mejor lugar. No por Messi, no por estar con Messi”.

La fecha elegida ya está marcada en el calendario: 20 de diciembre. Varela detalló que Tini terminará su gira Futura a fines de noviembre, lo que le permitirá estar libre para la boda y luego mudarse definitivamente con De Paul a la ciudad estadounidense.

El motivo detrás de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En cuanto a los motivos, Varela señaló que la mudanza de la pareja a Miami fue clave: “Ellos decidieron que se van a vivir a Miami. El lugar elegido para vivir es Miami. Él está jugando en Miami. Ella estuvo viviendo mucho en España. Pero ella necesita tener este casamiento, más allá del amor que se tienen, para poder trabajar tranquila allá en Miami y moverse”.