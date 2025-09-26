Final explicado de "Quebranto", la serie de Tini Stoessel en Disney+

"Quebranto" (2025).

Quebranto es una miniserie argentina-mexicana estrenada en 2025 por Disney+, producida por Non Stop. En seis episodios de unos 45 minutos cada uno, combina drama, suspenso, misterio y acción, al tiempo que aborda temas como la identidad, los secretos familiares y la salud mental.

La protagonista, Miranda Sanguinetti (Tini Stoessel) fue adoptada por una familia argentina, pero vive acosada por el vacío de no saber quiénes son sus padres biológicos. Afectada por una crisis de ansiedad, decide viajar a México para encontrar respuestas. En ese viaje se ve atrapada en una red criminal, conflictiva, poderosa, cuyos hilos la conectan con una familia que oculta verdades dolorosas. La trama evoluciona entre intrigas, relaciones ambiguas, sobre todo con dos hombres, Leo y Javier, enfrentamientos morales y revelaciones escalofriantes.

Final de Quebranto

En el episodio final de la miniserie, se resuelven varios de los misterios y conflictos que funcionan como el hilo conductor, o el motor de la historia:

Se revela que Miranda es hija de Gabriela y Emiliano Lara Castillo . Fueron separados por Santiago Lara Castillo, el patriarca de la familia criminal Lara, como consecuencia de su ambición y de oscuros manejos.

En un momento clave, Victoria Lara Castillo dispara a Martín Sanguinetti para proteger a Miranda, quien está en peligro. Martín, el padre adoptivo, recibe el disparo al interponerse.

La policía interviene en el enfrentamiento final, deteniendo a los responsables. Miranda, Leonardo y Sara logran sobrevivir.

Miranda da un concierto al final, apoyada tanto por su madre biológica como por su madre adoptiva, lo que muestra una reconciliación parcial o al menos una aceptación de sus identidades múltiples. Javier, por su parte, logra concretar su venganza y conquistar control sobre el imperio familiar Lara Castillo.

Concierto final en la serie "Quebranto".

Explicaciones del final de Quebranto