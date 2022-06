El dolor de Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina: "Quiero que lo sepan"

El ganador de la edición 2021 de La Voz Argentina habló sobre el mal momento que vivió tras su paso por el reality show que hoy estrena su quinta temporada.

Francisco Benítez, ganador de la última edición de La Voz Argentina 2021, habló sobre algunas situaciones de angustia que debió afrontar tras su paso por el reality show de Telefe. El cantante se expresó al respecto horas antes del estreno de la quinta temporada del show conducido por Marley.

"Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente", comenzó su descargo el músico en diálogo con Primicias Ya y luego comentó que le dolieron algunas opiniones que la gente hacía sobre su participación en el reality, a través de las redes sociales.

Benítez formó parte del grupo de La Sole, la única artista que oficia como jurado de La Voz desde su primera edición (2012), y algunas personas adjudicaron su triunfo a un sentimiento de lástima por su tartamudez. "Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando", contó. Y sumó: "Yo no fui a dar lástima ni a ganar, yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien estar".

"Estuve mucho tiempo en mi casa encerrado, estuvo en un pozo del que no quería salir y estar en La Voz Argentina fue realmente como que hice algo para mí. Y esos comentarios es como que te bajonean", continuó el músico en alusión a su historia de superación. El artista aseguró que está contento con el hecho de que el programa vuelva al aire ya que significa visibilidad para artistas emergentes.

El descargo de Marley sobre su relación con los participantes de La Voz Argentina

El conductor del reality de Telefe dialogó con La Nación sobre el estreno de la quinta temporada y esbozó: "El mundo cambió y las redes sociales hacen un trabajo de difusión muy importante. De hecho, en mis redes difundo a los participantes, algo que hace que puedan pasar de cien seguidores a 100.000", en alusión a los artistas que se presentan en el programa.

"El año pasado, debido a que hemos arrobado a algunos participantes, hubo chicos que llegaron al medio millón de seguidores y terminaron viviendo de eso", concluyó Marley, que recientemente reveló que será padre por segunda vez.