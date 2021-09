El desgarrador relato de Raúl Lavié sobre la salud de Pinky: "Ella ha decidido vivir así"

La expareja de Pinky, Raúl Lavié, contó detalles de la salud de Pinky, quien está postrada en una cama a sus 85 años.

Lidia Satragno, periodista, conductora y actriz de 85 años, más conocida como Pinky, se encuentra bastante delicada de salud. Así lo contaron Raúl Lavié, su exesposo, y Gastón Satragno, su hijo. Ahora, Raúl volvió a dar nuevas declaraciones al respecto y detalló cómo es el vínculo que tiene hoy en día con ella, después de años de estar separados.

Según Lavié, él y Pinky tienen una relación bastante fluida y se mantienen en contacto, aunque por culpa de la pandemia del coronavirus, no se ven hace mucho tiempo, por lo que Gastón lo mantiene al tanto sobre su estado. “Conozco lo que pasa por lo que él me cuenta, nosotros con Lidia hace más de 40 y pico de años que no estamos juntos entonces no quiero meterme demasiado”, contó.

Por el momento, Gastón es quien la cuida constantemente a Pinky. Para Raúl, es algo muy respetable de su parte y le reconoció todo el esfuerzo que está haciendo por su mamá. “Me parece maravilloso porque eso habla de un buen crecimiento como persona, el asumir esa responsabilidad. Me parece que es lo que debe ser, más allá de que sea su madre es un ser humano. Le quita un poco de su libertad y eso también hay que considerarlo”, opinó.

Asimismo, dijo que respeta a Gastón porque “se puso al hombro” una situación muy delicada. Por otro lado, Lavié aclaró que no quiere entrometerse demasiado ya que es un tema de Gastón y de Lidia. “Tampoco inmiscuirme en los manejos que tienen con su madre. Yo tengo mi propia familia y me preocupo por eso”, sentenció. En relación a la salud de Pinky, observó: "Ella ha decidido vivir de esta manera y hay que respetarlo".

Las declaraciones de Gastón, el hijo de Pinky

En diálogo con La Nación, Gastón había contando que, a pesar de que la pandemia empeoró mucho el estado de salud de Pinky y está postrada en una cama sin poder caminar, afortunadamente está muy lúcida y bien de mente. “Tiene muchas afecciones, pero, gracias a Dios, sigue estando lúcida. De hecho, el fin de semana hablamos de todo lo que pasó con las elecciones”, relató.

“Ella siempre me pregunta qué opino, cómo está la situación del país. Totalmente lúcida y despierta y, a veces, hasta me hace reír mucho”. Con respecto a la pandemia, dijo que el encierro empeoró su capacidad de movildad, como a muchos adultos mayores, y que tuvo que posponer varios estudios médicos. “Durante ese tiempo no pudimos hacerles análisis y no pudo tener la revisación que necesita. Mi mamá tiene 85 años y está postrada porque no se le pudieron realizar controles, debido a que no se podía ir a los hospitales”, explicó Gastón.