El desgarrador relato de Gastón Pauls: "Ojalá me muera acá"

El desgarrador relato de Gastón Pauls en su peor momento con las drogas: "Ojalá me muera acá"

El actor abrió su corazón y relató el día que cambió su relación con las drogas gracias a la ayuda de su ex pareja, Agustina Cherri.

Gastón Pauls se sinceró sobre sus problemas de adicción con las drogas e hizo referencia al día en que no pudo más y le pidió ayuda a su entonces pareja, Agustina Cherri. En su relato, el actor da cuenta de cuán difícil fue para él, y aún es, salir del consumo.

"Después de llorar un montón, dije 'no me banco este dolor, voy a llamar al al dealer'.. Lo llamé y le dije 'traéme más'. Y me trajo más y entonces me puse a tomar cocaína de nuevo hasta que en un momento no aguante más y me fui de mi casa, como podía", comenzó contando el actor y agregó: "Me fui de mi casa como podía y dije, ¿adónde voy?, ¿qué hago? Y me metí en mi auto, me acosté y me quedé como 24 horas ahí en el auto estacionado, tomando".

Pauls contó que estaba "desesperado", diciendo "bueno, ojalá me muera acá, prefiero que me encuentren acá o que me roben el auto y tiren el cuerpo"." Ya no sabía ni que quería. Era un 28 de diciembre, o sea, hacía 50 grados adentro del auto", recordó.

Pauls continuó hablando sobre un impulso que tuvo en medio de su estado alterado: "Volví para mi casa y cuando quise entrar no pude porque alguien había entrado a mi casa y estaba la llave del lado de adentro. Dije, bueno, me voy a un cine, y me voy a terminar de tomar lo que me queda para morirme. Soy actor, muero en un cine, era como romántico. Empecé a caminar y algo me dijo, 'frená acá'".

"En realidad me quedé ahí como mirando la nada. Pensé 'tengo que volver a casa'. Volví y toqué la puerta. Se abrió y ahí estaba mi pareja que se había ido unos días de casa harta de mis mentiras y de mis promesas incumplidas, de que iba a dejar de consumir... Nunca me voy a olvidar la tristeza de la mirada cuando vio mi estado. Me miró a los ojos, bajó la vista y se metió adentro de mi casa. Se acostó en la cama y se puso a leer un libro, Demian, de Herman Hesse", continuó y así entró Agustina Cherri, madre de sus hijos Muna y Nilo, en su relato.

"Entré pidiéndole perdón, de rodillas. Era la vez número 100 millones que le pedía perdón, que le decía que no lo iba a hacer más, que esta vez era la última, que confíara en mí, que necesitaba que confiara... Ella no me miraba y seguía leyendo el libro. O sea, yo estaba hablando, llorando, suplicándole arrodillado y ella no me creía", sumó el artista.

La ayuda de Agustina Cherri a Gastón Pauls en su peor momento

La actriz continuaba sin reaccionar ante las súplicas de su pareja hasta que escuchó una sincera frase: "Arrodillado como estaba, le dije, 'estoy enfermo y necesito ayuda'. Por primera me miró, se levantó, fue hasta una agenda que tenía, agarró un número que tenía anotado, me lo dio y me dijo: "Mirá, ella trabaja con adictos, andá a verla". Llamé a e esta mujer y le dije 'mirá estoy puesto, no puedo ir ahora' y me dijo 'vení mañana'. Y ahí arrancó mi recuperación: el 29 de diciembre del 2007".