El desgarrador posteo de Martita Fort por su cumpleaños: "Aunque no puedan estar todos"

Martita Fort publicó una imagen en su Instagram donde festeja haber cumplido 18 años pero también se lamenta por una situación puntual.

Martita y Felipe Fort viajaron a Estados Unidos para festejar su cumpleaños número 18 y la joven sorprendió a todos al publicar un conmovedor mensaje. Los hijos de Ricardo Fort fueron tendencia en los últimos días por sus disímiles reacciones a la sorpresiva y lamentable muerte de Gustavo Martínez, quien fuera pareja de su padre y su tutor desde su fallecimiento en el 2013.

Solo unos pocos días después de la muerte de Gustavo Martínez, Martita y Felipe Fort pudieron pensar en festejar el haber alcanzado la mayoría de edad. Para hacerlo, los mellizos viajaron a Estados Unidos (algo que ya tenían planeado) junto a algunos integrantes de su familia y Marisa López, su niñera. De regalo, Martita pidió entradas para el show que brindó Bad Bunny en Inglewood y lo pasó genial, al punto de que publicó una historia del concierto con la leyenda "no lo supero".

Pese a la alegría de haber cumplido 18 años y poder finalmente acceder a la herencia que le dejó su padre, la joven compartió un conmovedor posteo en sus historias de Instagram. "Feliz cumpleaños para mí", se festejó la propia Martita con una imagen desde Estados Unidos. Pero en esa misma publicación, la joven lamentó no haber podido celebrar su mayoría de edad con su padre y su tutor. "Aunque no puedan estar todos los que me hubiesen gustado que estén", agregó en su posteo Martita, dolida por la muerte de dos de las personas que más la acompañaron en su vida.

La conmovedora publicación de Martita Fort

La reacción en redes de Martita Fort por la muerte de Gustavo Martínez

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo", escribió la joven de 18 años recién cumplidos en sus historias de Instagram cuando la noticia de la muerte de Gustavo Martínez se empezó a hacer viral. Muy diferente fue la actitud que tomó su hermano Felipe, que apuntó muy picante contra quien fuera su tutor durante casi 10 años, desde la muerte de Ricardo Fort en el 2013.

Además de aclarar que ella nunca sospechó cómo podría terminar Martínez con su vida, Martita también aseguró que le parecía "muy egoísta lo que hizo" su tutor. En ese sentido, la joven también reflexionó que "de esa enfermedad (depresión) uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona". Para cerrar, Martita Fort prefirió recordar a Martínez con cariño: "De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino".