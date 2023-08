El desesperado pedido de Malena Guinzburg: "Voy a morir"

La hija de Jorge Guinzburg hizo una súplica en su cuenta de Instagram y generó gran revuelo. La actividad que le generó más de un dolor de cabeza a la humorista.

Malena Guinzburg se transformó en los últimos años en una de las máximas referentes de la comedia en nuestro país. La hija del recordado Jorge Guinzburg tuvo su primera aparición en los medios a los 11 años de la mano de su padre en Peor es nada. Sin embargo, luego se centró en la producción y no volvió a demostrar su talento en el escenario hasta el 2010.

Desde entonces, Male formó parte de diferente obras de teatro y espectáculos de stand up muy exitosos, Además, también se convirtió en una figura de las redes de sociales, sobre todo en Instagram, donde suele compartir clip humorísticos que son muy celebrados por sus seguidores.

Pero en las últimas horas aprovechó sus cientos de seguidores para hacer un desesperado pedido. La artista subió un video a sus historia en donde se la vio cortando el pasto de un inmenso campo con una bordeadora. "Creo que necesito una tractor o voy a morir de una hernia (se aceptan canjes)", escribió.

La comediante suele bromear con los canjes que consigue en sus redes. De hecho, en una reciente entrevista con Infobae contó cuales son las colaboraciones que sueña conseguir antes de emprender una gira por el exterior con el show Las chicas de la culpa. "Un canje con hotel (risas). Con aviones. Sería menos costosa la gira", indicó y agregó: "Las veces que voy a comer a un restaurante dicen: si Malena comió tan rico (risas). Y pasa en todos lados, los hoteles, las aberturas para la casa. Cuando ven que Malena usa tal lavarropas. Quiero todo, todo, todo".

Malena Guizburg "mangueó" un tractor a través de Instagram.

Malena Guinzburg contó el calvario que atravesó en su adolescencia

Malena Guinzburg habló sobre los malos momentos que vivió cuando era chica debido a su sobrepeso y relató detalles de las situaciones traumáticas que tuvo que atravesar. La hija de Jorge Guinzburg habló de la internación en la clínica de Alberto Cormillot en su adolescencia y de cómo vivió esa realidad.

La comediante y standupera dio una entrevista a Infobae para hablar de la gordofobia que sufrió a lo largo de su vida y de los pocos o muchos avances que percibe en la sociedad en las últimas décadas respecto a ese tema. De esa manera, sus palabras se volvieron virales y por ese motivo fue invitada al ciclo Nosotros a la mañana para hablar de su realidad como persona con sobrepeso.

Male consideró que todas las personas que no tienen cuerpos flacos sufrieron la presión por no ser gordos, e hizo hincapié en que la exigencia es aún mayor hacia las mujeres. "Cuando me preguntan si ahora cambió, no sé que contestar. Me parece que no. Por lo que uno ve en las redes, no. El primer comentario cuando alguien es gordo es ese, que es gordo", analizó la comediante.

Luego, "El Negro Oro" le preguntó si sufrió bullying en su niñez y ella respondió con un desgarrador recuerdo sobre lo que padecía de pequeña: "Sí, creo que me atacaban más cuando era en grupo". Y cerró: "Me quedó un trauma por eso: durante mucho tiempo me pasó que si veía un micro escolar había algo físico en mí que me daba miedo porque ahí era donde más podía recibir cargadas".