La promesa que Malena Guinzburg no cumplió y trajo terribles consecuencias: "La pasé horrible"

La comediante que integra el cuarteto de Las Chicas de la Culpa contó una tragicómica anécdota en el late night show de Fernando Dente.

Malena Guinzburg se animó a contar una promesa que hizo en el pasado, con la esperanza de que su papá -el recordado conductor Jorge Guinzburg- mejorase, y que terminó de la peor forma. El insólito momento que logró provocar tensión entre Fernando Dente, la comediante y sus compañeras del grupo Las Chicas de la Culpa.

"Van a poner en el graph Malena mató al padre", disparó Malena Guinzburg antes de proceder a contar la tragicómica anécdota sobre uno de los momentos más tristes de su papá, Jorge Guinzburg. "Papá estaba mal, estaba internado y yo estaba muy mal, todos estábamos mal. Y yo prometí...", empezó a contar la comediante.

En ese momento, el conductor del programa cortó a Malena y precisó, con una risa nerviosa: "¿Por qué me estoy riendo de Guinzburg en este momento? Es horrible". "Yo prometí que no iba a comer más chocolate para que papá se ponga bien. Y a la noche estaba muy angustiada y me comí un chocolate. Al otro día papá murió", siguió Malena.

Luego de la anécdota, Malena y Dente estallaron en risotadas y este le consultó a su invitada: "¿A quién se lo contaste?". "A estas hijas de puta", indicó Malena señalando a Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. "No se puede prometer cosas que no se pueden cumplir. Prefiero prometer que me voy caminando a cualquier lado pero con el chocolate no puedo", cerró la también exparticipante de MasterChef Celebrity 3.

El traumático momento de Malena Guinzburg: "La pasé horrible"

De visita en el ciclo La Noche al Dente, el nuevo programa de Fer Dente en América TV, la hija de Jorge Guinzburg reveló que tuvo una época en la que estuvo muy depresiva y la angustia era un sentimiento predominante en su vida.

"En mi adolescencia la pasé horrible, fui muy depresiva y melodramática", aseguró Malena. En este marco, añadió: "Todo era dramático, pero yo tampoco ponía voluntad para estar mejor".

Sobre las situaciones que solía enfrentar, Guinzburg reveló: "Yo estaba muy enojada conmigo, con mi cuerpo, y eso me generaba mucho malestar". "No quería ir a bailar porque significaba estar expuesta, además vivía enamoradísima y sufría muchísimo", continuó la humorista.

Afortunadamente, Malena pudo sobrepasar esta situación con mucho trabajo personal y contó cuál fue su mayor cable a tierra. "El humor me salvó, y le pagué varios departamentos a los psicólogos", sentenció.