Malena Guinzburg causó tristeza en El Trece y decidió contar el drama que atravesó: "Me atacaban"

La humorista habló sobre su infancia y reveló el calvario que vivió. Malena Guinzburg contó la discriminación que padeció por su peso en su visita a El Trece.

Malena Guinzburg habló sobre los malos momentos que ha vivido cuando era chica debido a su sobrepeso y relató situaciones traumáticas. La hija de Jorge Guinzburg habló de la internación en la clínica de Alberto Cormillot en su adolescencia y de cómo vivió esa realidad.

La comediante y standupera dio una entrevista a Infobae para hablar de la gordofobia que ha sufrido a lo largo de su vida y de los pocos o muchos avances que ha habido en la sociedad en las últimas décadas respecto a ese tema. De esa manera, sus palabras se volvieron virales y por ese motivo fue invitada al ciclo Nosotros a la mañana (El Trece) para hablar de su realidad como persona con sobrepeso.

Guinzburg consideró que todas las personas que no tienen cuerpos flacos sufrieron la presión por no ser gordos, e hizo hincapié en que la exigencia es aún mayor hacia las mujeres. "Cuando me preguntan si ahora cambió, no sé que contestar. Me parece que no. Por lo que uno ve en las redes, no. El primer comentario cuando alguien es gordo es ese, que es gordo", analizó la comediante.

Luego, "El Negro Oro" le preguntó si sufrió bullying en su niñez y ella respondió con un desgarrador recuerdo sobre lo que padecía de pequeña: "Sí, creo que me atacaban más cuando era en grupo". Y sentenció: "Me quedó un trauma por eso: durante mucho tiempo me pasó que si veía un micro escolar había algo físico en mí que me daba miedo porque ahí era donde más podía recibir cargadas".

