El contundente mensaje de Flor de la V tras emitir su voto: "Cumpliendo"

Flor de la V ya votó en estas Elecciones 2021 junto con su hija Bella Goycochea y compartió fotos del momento en Instagram.

Flor de la V es de aquellas celebridades que todo lo que hacen está atravesado por la política. Además militar su identidad en el colectivo LGBTIQ+, suele expresar abiertamente sus pensamientos sobre la vida política, demostrando cuán importante es para ella involucrarse. Cerca del mediodía, de la V fue a votar en estas Elecciones 2021 con su hija Bella Goycochea.

A través de su cuenta de Instagram, publicó fotos del momento: las dos aparecen paseando a su perro, muy producidas para la ocasión y sonriendo para las cámaras. En las imágenes, se puede ver a la niña vestida con un conjunto de color blanco y ella con un pantalón color crema y una camisa celeste.

“Cumpliendo mi deber cívico”, escribió Flor de la V en la publicación, que en menos de cuatro horas superó los 9 mil likes. En las fotos siguientes, aparece ella con barbijo y anteojos de sol, parada al lado de la urna, justo a punto de meter su sobre.

El cruce entre Flor de la V y Cynthia Hotton por sus dichos transfóbicos

Recientemente, Cynthia Hotton, candidata a diputara por Valores Para mi País, emitió un comentario transodiante durante una entrevista. “No soy igual que Florencia de la V. Aunque ella quiera decirlo y aunque muchas la defiendan, no soy igual. Y yo no quiero que ella defienda las causas de las mujeres desde un lugar de mujer, eso me corresponde a mí”, dijo Hotton.

Flor de la V habló sobre esto en el programa A la tarde y explicó cómo tanto a ella como a miles de personas del colectivo LGBTIQ+ la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género les cambió la vida. “Yo era una mujer, mejor dicho, era una trava consagrada, y en un momento fantaseé con casarme, mi sueño era formar una familia”, comenzó.

“Con los años gracias a Cristina Kirchner y Néstor que votaron la Ley de Matrimonio Igualitario lo pude hacer, la ley lo contempló. En ese momento se creía que el matrimonio les correspondía a las personas heterosexuales, que nosotros veníamos a terminar con eso. Gracias a la Ley de Identidad de Género pude cambiar mi DNI y me pude casar con el hombre que amo y formar mi familia, tengo dos hijos hermosos, Paul e Isabella”, prosiguió de la V.

“Esto lo pude hacer porque vivo en una sociedad que claramente piensa en nosotros como ciudadanos, que piensa en la diversidad, en abrazar las disidencias, que piensa en las familias homoparentales. Yo lucho por esto y creo en esto, llevo esa bandera con orgullo, nunca creí que mi familia se iba a convertir en un símbolo de libertad. Quiero agradecer al gobierno popular que amplia los derechos, por esos derechos nosotros podemos caminar libres por las calles”, cerró.