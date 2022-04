El calvario de Soledad Aquino tras su separación de Marcelo Tinelli: "Fue un horror"

En una entrevista, Soledad Aquino reveló el dolor que atravesó luego de separarse del conductor de televisión Marcelo Tinelli y los motivos de su ruptura.

Soledad Aquino, primera esposa del popular Marcelo Tinelli y mamá de Candelaria y Micaela Tinelli, habló del calvario que debió atravesar luego de separarse del conductor de ShowMatch (El Trece). "Fue un horror", sentenció.

“Con Marcelo tenemos una distancia lógica, pero cuando hay temas importantes nos hablamos”, arrancó Soledad en una entrevista con Mamás Felices (UCL TV) conducido por Andrea Chiarello. Y sobre los motivos de la separación, precisó: "Al principio fue un horror. Lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme".

Además, se refirió a lo complicado que le resultó asimilar la nueva relación de su ex con Paula Robles. "Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí. No puedo mentir porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”, cerró.

Desgarrador testimonio de Soledad Aquino sobre su enfermedad: "Tuve dos paros cardíacos"

Soledad Aquino se refirió a las complicaciones de salud que sufrió hace meses, por las que debió someterse a un trasplante de hígado. La ex de Marcelo Tinelli, madre de Micaela y Candelaria, se sinceró en alusión a sus sentimiento para con el conductor y destacó su don de gente.

"Marcelo es un amor. Así como muchos ven el personaje de Marcelo Tinelli, yo siempre lo voy a ver como el hombre de Bolívar del que me enamoré cuando era muy chica", comenzó la celebridad, en referencia a la admiración que siente por el presentador de El Trece, a quien conoció antes de la existencia de Videomatch. "Te aseguro que si a él le pasara lo mismo, yo no dudaría un segundo en ayudarlo, en donarle el órgano que necesitara".

Aquino también habló, en diálogo con Revista ¡Hola!, sobre la complejidad de la intervención quirúrgica a la que debió ser sometida. "El trasplante no es una joda. Fue una cirugía de nueve horas", señaló y, luego, aseguró que le resulta increíble lo que su cuerpo experimentó en ese momento: "Cada vez que lo pienso no lo puedo creer: me tuvieron abierta durante horas y tuve dos paros cardíacos".

"Mis hijas me contaron que los médicos decían que lo mío era un milagro. Y yo pienso que realmente tenía muchas ganas de vivir", agregó Soledad, sobre las pocas probabilidades de sobrevivir que tenía y su inexplicable recuperación. Sus hijas estuvieron presentes durante todo el proceso y, a través de sus redes sociales, le pedían a sus millones de seguidores que enviaran buenas energías para su madre.