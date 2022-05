El calvario de Nicolás Magaldi: "Fue el peor momento de mi vida"

El famoso conductor detalló el terrible episodio que vivió de la mano de su esposa, Betiana Wolemberg.

Nicolás Magaldi es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina. En una entrevista con Juan Etchegoyen, el locutor abrió su corazón y reveló cuál fue el peor momento de su vida y cómo lo atraveso de la mano de su esposa. Sin dudas el periodista lo recuerda todavía con angustia y es algo que tanto a él como a su compañera y madre de su hijo, les costó mucho poder superar.

El periodista fue totalmente sincero y manifestó: "Dios quiera tener este año la noticia de que vamos a darle un hermanito o hermanita a mi hijo pero el año pasado pasamos un momento horrible. Yo no lo conté nunca a esto pero ya que lo decís voy a hacerlo, te lo cuento y se me hace un nudo en la garganta. Yo fui a Bariloche con mi familia el año pasado porque iba a correr la carrera en Villa la Angostura y mi mujer tuvo un embarazo ectópico, llegamos de urgencia, estábamos embarazados y re ilusionados".

Nicolás Magaldi, su pareja y su hijo.

Con respecto al momento exacto en que todo ocurrió, Nicolás Magaldi detalló: "Fue el peor momento de mi vida, fue un momento de mierda y peor que lo diga así porque sentía que se podría haber muerto, si no se opera de urgencia se podría haber desangrado. No pude terminar la carrera, no podía correr, me agarró un ataque de pánico, yo me había entrenado todo el año pero no pude correr más. Yo soy de esas personas que están criadas con que no hay que llorar, y lloré como un trapo de piso, no podía correr más".

La familia de Nicolás Magaldi.

Qué pasó después del mal momento que vivieron Nicolás Magaldi y Betiana Wolemberg

Nicolás Magaldi se sinceró al expresar que: "No sabía lo que era un embarazo ectópico, fue el momento más feo que transitamos juntos, lo que no te mata te fortalece. Me tocás un tema que es súper sensible y vamos a hacer todo lo posible para que se dé, mi hijo pide un hermanito o hermanita, era algo que no había hablado y me parece que ha pasado un tiempo, que se han decantado las situaciones".

Y con respecto a informarse sobre estos temas, el periodista manifestó: "A veces no se sabe y hay que hablar estas cosas, más allá de lo siniestro, feo, la mala noticia que significa, la intervención quirúrgica, se me hace una bola en la garganta, a mi mujer le sacaron como medio litro de sangre, pero tengo el premio de tenerla al lado y tener un hijo maravilloso, cuando se te junta que tenés un momento lindo familiar y estamos con que todo lo positivo va a venir".