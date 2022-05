El calvario de María Valenzuela: "Iba a encontrar un cadáver"

María Valenzuela habló de lo mal que la pasó durante la pandemia por una mala praxis en su boca, lo que la hizo perder mucho peso.

María Valenzuela pasó un verdadero calvario en el último tiempo aunque lentamente empieza a recuperarse y ya planea volver a trabajar, algo impensado para ella hace unos meses. "Antes hasta me dolía sonreír y comer era una tortura", contó la actriz en diálogo con La Nación.

Hace unos meses, María Valenzuela hizo un ruego público en sus redes sociales en el que reconoció que estaba pesando solo 35 kilos. Llegó a ese extremo porque cada comida que probaba le provocaba dolores muy fuertes en su dentadura debido a lo que ella misma calificó como una "mala praxis". "Me sentí abandonada, fue muy duro, sufrí mucho a nivel físico y psicológico", le contó a La Nación.

Pero tras su mensaje en redes sociales, la ayuda llegó por parte de Marcelo Carta, un odontólogo amigo que vive en Ushuaia. "Adaptó mis dientes a la contextura de mi boca ya que antes eran más grandes de lo debido por un trabajo mal realizado por otro profesional", contó la actriz sobre el trabajo que llevó adelante Carta.

"Comer me producía tal hartazgo que abandonaba y me la pasaba llorando", agregó María Valenzuela sobre uno de los peores momentos de su vida. A la vez, confirmó que sintió mucho miedo y hasta se lo hizo saber al odontólogo que se borró: "Recuerdo que en una oportunidad le dije a Manuel, el odontólogo que me hizo todo mal, que si no me arreglaba pronto mi problema se iba a encontrar con un cadáver".

Sobre la comida con la que quiere probar sus dientes nuevos no tiene dudas: "Estoy esperando que venga mi hijo para que me haga un asado". En ese sentido también aseguró que el hecho de no poder comer la ponía muy nerviosa, lo que la hacía fumar en exceso, algo que afortunadamente pudo reducir en el último tiempo.

El regreso al trabajo para María Valenzuela

Además, Valenzuela reveló que pronto regresará a la actuación. "En junio vuelvo con Eva y Victoria de gira por todo el país", contó la actriz en la charla con La Nación. Además de calificar de "hermosa" a la obra que la tendrá como una parte fundamental, la actriz explicó cuál es su lugar preferido en la actuación.

"Te confieso que el teatro es mi vida aunque nací con la televisión y me encanta. Hoy mis hijos me dicen que me ven contenta, feliz", agregó la actriz, mucho más esperanzada con lo que le espera. Para cerrar, Valenzuela explicó con qué sueña ahora: "Con vivir la vida haciendo lo que quiero, sin sufrir como me ocurrió estos últimos años".