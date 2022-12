El calvario de Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara: "Piden plata"

El ex de Zaira Nara advirtió a todos sus seguidores sobre una gravísima situación que le está sucediendo.

La grave denuncia de Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara.

Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara, alertó a todos sus seguidores sobre una gravísima situación que le ocurrió en WhatsApp y que pondría en peligro a sus contactos más cercanos. "Aviso por si les piden plata", sentenció.

El ex de Zaira cayó en una trampa y fue víctima de un ciber delito, motivo por el cual usó su cuenta de Instagram para contar la situación: "Me hackearon el Whatsapp. Aviso por si les piden plata en mi nombre". Más allá de la información que replicó, no especificó en que circunstancias sufrió el ataque virtual.

Meses atrás, el periodista de espectáculos "Pampito" quien reveló detalles desconocidos sobre la separación de Von Plessen y la hermana de Wanda Nara. Al aire de Mañanísima, ciclo emitido por Ciudad Magazine y en el que trabaja como panelista, el comunicador aseguró que Jakob "espió a Zaira Nara" y esto desembocó de forma directa en la separación.

Filtran el detalle que hizo detonar la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

"¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista? Eso no es tan mentira según me dicen", empezó por decir el periodista Pampito sobre los rumores de infidelidad por parte de la modelo y conductora. Luego, sumó a la polémica: "Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa".

En ese sentido, el periodista explicó sobre los inicios del escándalo: "Ella empezó a hacer la de ella por él, porque él se había mandado primero la macana". En este marco, volvió a hacer referencia al WandaGate, situación que sucedió hace casi un año pero que aún resuena en el mundo de la farándula. "Cuando salió lo de Mauro Icardi con 'La China' Suárez él fue el que le hizo la gamba a Mauro, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica". Sin embargo, Carmen Barbieri no aceptó esta justificación y tildó la actitud de Jakob Von Plessen de "tóxica". "¡¿Cómo vas a grabar a tu mujer?!", lanzó la conductora indignada.

"Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", había indicado Zaira al momento de anunciar su separación en sus redes sociales.