Eduardo Feinmann se comió una noticia fake sobre Cristina y las redes no lo perdonaron

Usuarios de las redes sociales se rieron de Eduardo Feinmann luego de que el periodista compartiera una fake news sobre una supuesta contienda tuitera entre Cristina Fernández de Kirchner y el boxeador Canelo.

Eduardo Feinmann volvió a ser el centro de las redes sociales luego de compartir una grosera fake news sobre una supuesta contienda tuitera entre la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el boxeador mexicano Canelo. La reacción de los usuarios de Twitter ante el atropello del periodista macrista.

Sin chequear las cuentas en cuestión (ni la de Cristina Kirchner ni la de Canelo) Feinmann disparó al RT y reprodujo una fake news que daba como enfrentados a la Vicepresidenta de los argentinos y al boxeador mexicano. Con un escueto "parece...", Feinmann dio a entender que dio por certera la noticia falsa y ni siquiera prestó atención a los internautas de las redes, que rápidamente advirtieron el error.

"Asi como lo ves, @edufeiok, te clava cinco fakes al hilo, sin verificarla al menos!", indicó el tuitero @El_vengaK haciendo una captura del tuit de Feinmann y cubriéndose ante la posibilidad de que el periodista elimine el tuit tras caer en la cuenta de su error. Más allá de la divertida comparación con la frase de la serie Los Simuladores, el tuit que expuso al periodista macrista obtuvo reacciones de lo más indignadas en Twitter, red social donde se produjo la situación.

Feinmann sugirió que Cafiero será candidato en 2023 y el canciller lo cruzó: "Fakeman"

El periodista Eduardo Feinmann lanzó que Santiago Cafiero piensa en ser candidato a Presidente en 2023, si Alberto Fernández decide no presentarse. El canciller salió a cruzarlo en Twitter para desmentir la información."La imaginación de Eduardo Fakeman es absurda", afirmó el dirigente peronista con ironía al hacer un juego de palabras entre el apellido de Feinmann y la "fake news" (falsa noticia) que dio.

Feinmann, en su programa de Radio Mitre, recordó una nota de Clarín publicada el fin de semana, en donde se afirma que “fantasías hay para todos y todas” y en la que se decía que un ministro del actual Gabinete se reunió con un empresario de medios para informarle que, si Alberto no se postulara, él estaría dispuesto a presentarse en nombre del presidente. “El empresario pensó que lo estaba cargando, pero era en serio. Me puse a averiguar quién es el que se postula. Tengo entendido de muy buena fuente que es Santiago Cafiero, dickhead Cafiero se quiere postular si a Alberto no le da”, afirmó Feinmann.