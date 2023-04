Durísimo testimonio de Dalma Maradona sobre los últimos días de Diego: "Se les fue la mano"

La actriz hizo fuertes revelaciones sobre el día de la muerte del Diego y compartió las dificultades que tenía para ver a su padre.

Dalma Maradona apuntó contra los médicos y el entorno de Diego Maradona luego de que se elevó a juicio oral la causa por la muerte de su padre. Las declaraciones de la actriz causaron revuelo y fue criticada por Marcela Tauro. Pero este jueves la joven redobló la apuesta: "No estuvieron a la altura".

La hija mayor del ídolo argentino fue entrevistada por la Negra Vernaci, en su programa La Negra Pop, e hizo fuertes revelaciones sobre el día la muerte de Diego, los días previos, su relación con las personas que lo rodeaban y cómo transita la familia el duelo a casi tres años del deceso.

"En cuanto a la salud siento que los médicos no estuvieron a la altura, hay audios de ellos puteándome porque no me querían dar explicaciones ante mis preguntas y reclamos", sostuvo. De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", y sabía que el Diez podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.

"No entiendo los tiempos de la Justicia, ya pasaron tres años. Por lo menos se puso fecha de juicio y eso para nosotros es un alivio", afirmó Dalma y contó que con su hermana Giannina esperan todo el tiempo el llamado de su padre. "Lo extraño todos los días de mi vida. Estamos todo el tiempo esperando su llamado. Necesitamos abrazarlo", se sinceró.

Consultada respecto a los días previos a la muerte de Diego, cuando se decidió la internación domiciliaria del astro. "Esto sucedió a las 7 de la mañana y a nosotros nos avisaron a las 2 de la tarde. Tenían todo muy bien organizado", reveló.

"Nosotros pedimos que haya una ambulancia siempre en la puerta por cualquier cosa, nos dijeron que sí, que estaba ok y esa ambulancia nunca estuvo. Hay audios que decían 'No, por favor que no se lo lleven Dalma y Giannina porque cagamos. Se nos cae todo el negocio", continuó. Además, sostuvo que el entorno de su padre no le permitía ver a sus nietos. "Mil veces estuve en la puerta de ese lugar, una vez con mi hija y no me dejaban entrar. Después me llamaba mi papá y me decía: '¿Porqué no vinieron?'", contó.

Luego, compartió con Vernaci cómo vivió el trágico día de la muerte de Diego. "Ese día había más gente en la casa. Había gente recibiendo órdenes desde afuera. Nosotros creemos que esto no va a terminar en el juicio. Hay gente que no se la puede llevar de arriba. Le hubieran sacado todo lo que tenía menos la salud. Se fueron de mambo. Podían creer que era inmortal. Con Gianinna éramos las locas hasta que salieron los audios a la luz en los que hablaban de mi papá como si fuera un perro", destacó.

Juicio Oral por la muerte de Maradona

El 22 de junio pasado, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, luego del requerimiento del equipo de fiscales que instruyó la causa, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas apelaron aquella resolución y desde entonces la causa está bajo el análisis de la Sala III.

Recién la semana pasada, los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel -y si hay disidencia se sumará Ernesto García Maañón-, confirmaron el inicio del juicio, que se prevé será el año próximo. Los ocho profesionales de la salud imputados son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón, Dahiana Madrid y Pedro Di Spagna.

El equipo del Ministerio Público compuesto por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, acusó a los mencionados como coautores de un "homicidio simple con dolo eventual", con pena de entre 8 y 25 años de prisión.