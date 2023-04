Marcela Tauro confirmó un secreto a voces sobre Dalma Maradona: "No tiene"

Marcela Tauro se animó a decir lo que todos piensan sobre Dalma Maradona. Qué dijo la periodista de espectáculos sobre la hija de Diego.

Marcela Tauro es una de las periodistas más reconocidas del mundo del espectáculo. Es por eso que su opinión sobre diferentes temas siempre es escuchada con atención, y en este caso se refirió a Dalma Maradona: en Intrusos, la protagonista confirmó lo que muchos televidentes piensan sobre la hija de Diego Armando y Claudia Villafañe.

“Maradona fue el primero en decir que Dama le habría robado, que había viajado a Montevideo y sacó una cuenta de no sé cuánta plata. Y si te ponés a ver los valores, no son iguales para todos los hijos. Hay una diferencia”, comenzó diciendo Marcela Tauro, luego de que Pampito dijese que los hijos del "Diez" son catalogados como "chupasangres".

Acto seguido, Marcela Tauro soltó un pensamiento que es general entre la gente y manifestó: "No tienen que ver las chicas. Pero ¿quién es más hijo? Para Diego había dos que eran más. Era un ser especial. Dalma todo bien, pero al hijo de Verónica Ojeda no lo quiere. ¿O no te enteraste? Gianinna sí. No tiene por qué quererlo, pero bueno…”.

“¿Y saben quién quedó desamparada? Jana, que alquila”, añadió y cerró: “Y hoy en día las chicas están en guerra con las tías. ¿Por qué? Porque quedaron con Morla, que se tuvo que ir del país, hasta hace poco estuvo viviendo en Inglaterra”, cerró Marcela Tauro. De este modo, la periodista de Intrusos se metió de lleno en los problemas de la familia Maradona.

Dalma Maradona decidió contar lo que nunca se animó a decir de Diego

Dalma Maradona decidió contar lo que nunca se animó a decir de su papá, Diego Armando Maradona. La hija del astro argentino reveló detalles desconocidos de su vida y de la vida de quien fue el futbolista más preponderante de la historia, haciendo hincapié en las adicciones que sufrió.

“Una vez él estaba en el baño consumiendo, yo tenía tres o cuatro años y le toqué la puerta hasta que lo hice salir, que tuvo que tirar todo y salir a hablar conmigo, y así me iba salvando, de esa manera. Yo lo vi sufrir, yo lo vi pelear contra eso, lo vi pelear con todas sus armas”, aseguró Dalma Maradona.

En diálogo con Seres Libres, la hija mayor de Diego Maradona contó una de las situaciones más difíciles que le tocó atravesar tanto a ella como a su papá: "Una vez estuvo internado y a nosotros nos vinieron a decir que teníamos que esperar porque no se sabía lo que podía pasar. Lo único que hay es esperar a ver como reacciona él. Fui a hablar y le decía ‘Por favor, por favor no te vayas. ¡Giannina te necesita mucho!’”.