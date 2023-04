Dalma Maradona se estremeció e hizo una importante revelación sobre la causa por la muerte de Diego: "No puedo"

La mayor de las hijas de Diego Maradona fue contundente en su descargo sobre la causa que investiga la muerte de su papá. Dalma Maradona pidió justicia por Diego en su aparición televisiva.

Dalma Maradona volvió a pronunciarse sobre la causa por la muerte de Diego y pidió Justicia para su padre. La joven se refirió al juicio oral por homicidio simple con dolo eventual que se dará por las circunstancias del fallecimiento del Diez.

"Mi papá se merece Justicia como cualquier persona que no tuvo una muerte digna. Personas que por orden de alguien no hicieron su trabajo por ser unos ineptos. No puedo nombrar a nadie, pero esas personas saben quiénes son", comenzó su descargo Dalma en diálogo con Intrusos. Y sumó: "No estoy hablando de una sola persona. Son ocho los que están en el juicio, pero hay muchas más personas que están detrás de eso".

Dalma pidió que sea un juicio digno y aseguró que tanto ella como Gianinna quieren presenciarlo. "Hay muchos audios que salieron a la luz y digo por suerte porque sino éramos nosotras las locas, las desquiciadas y todas las barbaridades que dijeron solamente de Gianinna y mías. No hablan mal de nadie más. Me pude haber equivocado, pero yo sé que no transé con las personas que estuvieron involucradas en la muerte de mi papá", agregó la actriz recibida en la UNA.

“Las barbaridades que dijeron de mí y de mi papá. Cómo hablaban de mi papá y sé que eso no los va a hacer ir a la cárcel, que hablen mal o lo traten como una mierda, pero para mí habla de quiénes son. Yo voy muy tranquila a verles la cara. Voy a ver si ellos pueden verme la cara a mí", cerró Dalma.

Fuerte descargo de Dalma Maradona sobre las adicciones de su padre

"Una vez él estaba en el baño consumiendo, yo tenía tres o cuatro años y le toqué la puerta hasta que lo hice salir, que tuvo que tirar todo y salir a hablar conmigo, y así me iba salvando, de esa manera. Yo lo vi sufrir, yo lo vi pelear contra eso, lo vi pelear con todas sus armas", relató Dalma en diálogo con Gastón Pauls en Crónica. Y cerró: "Una vez estuvo internado y a nosotros nos vinieron a decir que teníamos que esperar porque no se sabía lo que podía pasar. Lo único que hay es esperar a ver como reacciona él. Fui a hablar y le decía ‘Por favor, por favor no te vayas. ¡Giannina te necesita mucho!’".