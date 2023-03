Duki y Emilia Mernes: cómo se conocieron los cantantes

El amor entre Duki y Emilia Mernes es evidente en sus video musicales, pero ¿cómo empezó toda esta historia?

Duki y Emilia Mernes son dos grandes de las estrellas del género urbano del momento. A sus 26 años, ambos acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales y otros tantos millones en sus redes sociales, siendo unos referentes para toda una generación de jóvenes.

Pero, ¿cómo empezó su historia de amor? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cómo continuó la pareja? Para ir del comienzo del amor que se muestra en Como Si No Pasara Nada (2021) al amor más maduro que se ve en Esto Recién Empieza (2022) los dos artistas fueron creciendo juntos y descubriéndose en la relación, con varios rumores de por medio.

Cuando Duki por fin blanqueó la relación con Emilia

Fue el artista argentino quién confirmó su relación con Emilia con una publicación en Instagram el 9 de diciembre 2021. En ella, aparecen abrazados y dándose un beso mientras él mismo hacía un selfie en un espejo.

Pero lo cierto es que los rumores sobre que ambos estaban juntos llevaban sucediéndose desde aproximadamente medio año atrás. Emilia y Duki fueron vistos en varias ocasiones pasando mucho tiempo juntos, acompañados de otros amigos. Sin embargo, la química que desprendían ya en ese momento era innegable.

De hecho, algunos amigos cercanos de la pareja celebraron que por fin hicieran público su amor, como el cantante Tiago PZK: "Al fin, hijos de milll... re larga la hicieron"; o Lit Killa, que bromeó diciendo: "Aaaah tipo se resbaló en el baño y se estaba por caer y justo la ayudaste. Ahora entiendo".

Duki y Emilia

Cómo se conocieron

Aunque muchos pensaban que las primeras citas entre Emilia y Mauro, el nombre real de Duki, empezaron a raíz de la grabación de su tema Como Si No Importara, la propia Emilia confirmó más tarde en una entrevista que en el momento en el que grabaron el video ya eran pareja.

"Bueno que decirte… a mí me venía gustando el chico [Duki] y yo veía que a él un poco también le gustaba”, explicó Emilia en diálogo con Los 40 Argentina y detalló: “Cuando grabamos el video con Duki ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos en ese video". Además, reveló que al poco tiempo de conocerlo se enganchó con él.

Aunque no todo es color de rosa, porque ambos se conocieron cuando Duki estaba en una relación con Brenda Asnicar. "Fue mucho antes de Como si no importara… ¡Bueno, pará! No tanto porque él antes estaba de novio…”, se atajó Emilia enseguida. Sobre el momento en que se cruzaron por primera vez, la cantante destacó: “Nos conocimos en el evento de (la canción de Duki, Rusherking y Khea) Además De Mí y pasaron como dos meses, fuimos re amigos…¡Estoy contando un montón!”.