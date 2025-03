Dolor en el espectáculo por el anuncio de Male Guinzburg: "No lo puedo creer".

Malena Guinzburg emocionó a sus seguidores con el recuerdo su papá, el conductor Jorge Guinzburg, en un nuevo aniversario de su muerte, fecha que coincide con un momento muy gratificante de su carrera profesional: su debut en el streaming. Las palabras de la comediante y la "señal del cielo" del recordado conductor.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Malena Guinzburg recordó a su papá Jorge a pocas horas de su debut en el streaming de Vorterix: "Hoy se cumplen 17 años (no lo puedo creer) que mi viejo no está más (aunque algunos digan que él siempre está y que se yo, ustedes saben de lo que hablo). Pero no creo que sea casualidad que justo hoy, que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, yo arranque a conducir un programa en streaming por primera vez en mi vida".

También, la humoristar reconoció que una de las cosas que más le duelen de haber perdido a Jorge Guinzburg, quien falleció como consecuencia de un cáncer de pulmón, fue que no pudo verla llenar un teatro: “Voy a ser egoísta y en este recuerdo a lo mejor esté hablando más de mí que de él. Querría charlarlo con él y que me viera y me diera su opinión? Recontra. Si hay algo que lamento es que no me haya llegado a ver llenando teatros y tan feliz con mi vida".

"Así como diciendo GUINZBURG GUINZBURG GUINZBURG se consigue lugar para estacionar, hoy voy a decir PAPÁ PAPÁ PAPÁ, para que me acompañe en este nuevo proyecto. Ah, pa, por si no sabías, es en Vorterix todos los miércoles de 15 a 17… Ah, y de paso que la gente lo vea y nos tire la mejor", cerró la humorista Malena Guinzburg, quien debutó como conductora en un programa que también tiene a la respetada actriz Marta González en el equipo.

