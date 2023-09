Diego Leuco contó detalles de la estafa que sufrió: "Perdí"

El flamante conductor de La Peña de Morfi reveló la exorbitante cifra que tuvo que pagar tras ser estafado en el exterior.

Diego Leuco fue confirmado como conductor de La Peña de Morfi hasta fin de año. Pero su nuevo compromiso con Telefe no le impidió seguir con Antes que nadie, el ciclo de Luzu TV con el que consiguió cambiar rotundamente su perfil. De hecho, en una de las últimas emisiones del programa contó la estafa que sufrió en una de sus vacaciones.

El lamentable episodio ocurrió hace un año y media, cuando el hijo de Alfredo Leuco decidió tomarse unas lujosas vacaciones y cumplir su sueño de manejar un Ferrar. Para eso viajó hasta Emiratos Árabes Unidos, más precisamente a Dubai, pero nunca se imaginó del fraude en el que caería.

“Estaba obsesionado con que, alguna vez en mi vida, quería manejar una Ferrari. Eran caras", empezó el relato del periodista. "Hasta que un momento, caminando por las calles de Dubai, me encuentro una Ferrari estacionada en la puerta de un shopping”, continuó.

En esta aventura única que estaba por comenzar, habló de cómo su deseo lo llevó a perder la razón: "Le di mi pasaporte, yo pensando que iba a anotar unos datos. Pero lo guardó en el cajón. ¿Cómo podía dejar mi pasaporte a un señor que no conozco? Estoy loco. Pero di media vuelta y me subí a la Ferrari”.

Tras el momento de felicidad, la situación pasó a tornarse muy oscura de manera inesperada, debido a que en momento de la devolución se dio una situación muy tensa: “No tenía nada. Al otro día, la voy a devolver. El tipo mandó a un flaco que no era él y la revisa, volvió así (negando) y me dijo que estaba rayada”.

Luego de un idea y vuelta que se dio con este señor, cerraron una cifra. “Dos mil dólares me decía. En un momento de enojo, le dije que no y le pegué a la mesa. Arreglé pagar mil dólares. Lo pagué con tarjeta y me devolvió el pasaporte. Cuando llegué a la Argentina, llamé al banco, conté la estafa y dije que desconocía la compra", contó. Pero cuando parecía que la pesadilla había llegado a su fin, recibió una costosa notificación: "A los cuatro meses, me llegó una carta en árabe y al banco. Perdí”.

Diego Leuco reveló el deseo de Gerardo Rozín en Telefe antes de morir

Diego Leuco es un periodista y conductor de 34 años que hace poco abandonó Telenoche para abocarse al entretenimiento con el ciclo Antes Que Nadie por Luzu TV. Sin embargo, recientemente fue convocado para conducir La Peña de Morfi por Telefe en reemplazo de Georgina Barbarossa y en este contexto, reveló la charla privada que tuvo con Gerardo Rozín, el fundador del ciclo, meses antes de morir.

El periodista aceptó la propuesta de Telefe y su contrato en La Peña de Morfi era inicialmente por cuatro programas, aunque coqueteó con la idea de poder quedarse al frente, tal y como sucedió. "Si eventualmente Georgina quiere y es un deseo de ella y está de acuerdo, y a mí también me resulta compatible con los otros laburos que tengo... Siempre estoy dispuesto a hacer proyectos que me gustan. Y este me gusta", destacó.

Tras su debut en el programa musical y gastronómico, le dedicó unas palabras a Gerardo Rozín, el conductor que creó el formato y falleció en marzo de 2021 a causa de un tumor cerebral: "Yo hablaba periódicamente con él, siempre teníamos un lindo intercambio". Allí fue cuando reveló la propuesta que le hizo unos meses antes de su deceso.

"Nos juntamos una vez en mi casa y me ofreció un proyecto para la mañana, pero finalmente no se pudo concretar. Fue hace muchos años, pero siempre quedó ese vínculo", precisó Leuco. "Gerardo siempre me hablaba de que me veía compatible con este tipo de producto, me decía que yo disfrutaba de este tipo periodismo con artistas, de contar historias de vida, esta cosa lúdica con el periodismo que él hacía tan bien. Varias veces tuvimos intenciones de hacer alguito, nunca pudimos, así que también por ese lado me pone muy contento poder estar haciendo esto ahora", cerró la entrevista con Socios del Espectáculos.