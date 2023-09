Diego Leuco reveló el deseo de Gerardo Rozín en Telefe antes de morir: "Me hablaba"

Diego Leuco contó una charla privada que tuvo con Gerardo Rozín tiempo antes de morir. La revelación del periodista que condujo La Peña de Morfi en reemplazo de Georgina Barbarossa.

Diego Leuco es un periodista y conductor de 34 años que hace poco abandonó el mundo de la televisión para abocarse al entretenimiento con el ciclo Antes Que Nadie por Luzu TV. Sin embargo, recientemente fue convocado para conducir La Peña de Morfi por Telefe en reemplazo de Georgina Barbarossa y en este contexto, reveló la charla privada que tuvo con Gerardo Rozín, el fundador del ciclo, meses antes de morir.

"Me pareció que era un muy lindo momento para volver a la tele como yo estaba deseando: una vez por semana, que es lo que hoy puedo dar", expresó Leuco en diálogo con Infobae. Al mismo tiempo resaltó la buena relación que tiene con Georgina Barbarossa, a quien reemplazó porque tuvo operarse de la rodilla: "La conozco hace muchos años y tiene una onda bárbara con mi viejo, apenas se enteró me escribió y me tiró la mejor. Antes, durante y después del programa me escribió mensajitos, estuvo súper atenta".

El periodista aceptó la propuesta de Telefe y su contrato en La Peña de Morfi es solamente por cuatro programas, aunque coqueteó con la idea de poder quedarse al frente. "Si eventualmente Georgina quiere y es un deseo de ella y está de acuerdo, y a mí también me resulta compatible con los otros laburos que tengo... Siempre estoy dispuesto a hacer proyectos que me gustan. Y este me gusta", destacó

Además, le dedicó unas palabras a Gerardo Rozín, el conductor que fundó el programa y falleció en marzo de 2021 a causa de un tumor cerebral: "Yo hablaba periódicamente con él, siempre teníamos un lindo intercambio". Allí fue cuando reveló la propuesta que le hizo unos meses antes de su deceso.

"Nos juntamos una vez en mi casa y me ofreció un proyecto para la mañana, pero finalmente no se pudo concretar. Fue hace muchos años, pero siempre quedó ese vínculo", precisó Leuco. Y concluyó: "Gerardo siempre me hablaba de que me veía compatible con este tipo de producto, me decía que yo disfrutaba de este tipo periodismo con artistas, de contar historias de vida, esta cosa lúdica con el periodismo que él hacía tan bien. Varias veces tuvimos intenciones de hacer alguito, nunca pudimos, así que también por ese lado me pone muy contento poder estar haciendo esto ahora".

El momento paranormal que asustó a Georgina Barbarossa en Telefe: "Es Rozín"

Georgina Barbarossa vivió un desopilante momento en La Peña de Morfi junto con sus compañeros de equipo. La conductora de televisión se asustó en pleno vivo y se comunicó con el fundador del programa, Gerardo Rozín.

Barbarossa reemplaza a Jey Mammón desde el desvinculamiento del humorista del programa por la denuncia pública de Lucas Benvenuto. De esa manera, la actriz está en la pantalla de Telefe seis días por semana: de lunes a viernes presenta su ciclo matutino A la Barbarossa.

La estrella de tiras como Viudas e Hijos del Rock and Roll y Dulce Amor se asustó al escuchar un insólito ruido en el piso del ciclo que es co-conducido por Jésica Cirio y se mostró preocupada al respecto. "¿Qué pasó? ¿Qué es eso? esos ruidos?", soltó la exparticipante de Bailando por un Sueño.

"¿Hoy qué les pasa? Es Gerardo. ¿Gerardo, qué pasa que está tan mal? ¡Es Rozín! ¡Gerardo, déjate de joder!”, agregó por su parte Barbarossa, en alusión a la conexión que habría sentido con el histórico conductor fallecido en marzo del 2022. Si bien la conductora se rió después de sus dichos, muchos entendieron que todo se trató de una situación paranormal.