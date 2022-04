Desgarradora revelación de Martita Fort sobre las últimas horas con vida de Gustavo Martínez: "Hasta el último día"

Marta, la hija del recordado Ricardo Fort, abrió su corazón y habló del suicidio de Gustavo Martínez, su tutor, a casi dos meses de su muerte.

El suicidio de Gustavo Martínez fue un golpe duro en la vida de Marta Fort, una de las hijas del recordado mediático Ricardo Fort, quien hacía muy poco también había perdido a su abuela Marta. En pleno proceso de duelo, la joven dio una entrevista en la que abrió su corazón y contó una información desgarradora sobre su tutor.

"Cuando pasó todo esto, cuando Felipe vino corriendo a decirme, yo pensé que no podía ser verdad, no podía ser cierto. No sé por qué la gente dice que estaba deprimido si nunca nadie lo notó deprimido", reveló Marta en una profunda entrevista con la revista ¡Hola!. Y agregó: "Hasta el último día me trató igual que siempre, me trató como me trataba siempre. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así",

Ante la pregunta sobre si en algún momento percibió alguna conducta sobre lo que iba a ocurrir, precisó: "No, jamás. Casi todos los días nos sentábamos a tomar un café y charlábamos. Y nunca lo noté mal, nunca sospeché nada". Además, Marta confesó que empezó a replantearse ir a terapia, para sanar más rápido.

"Lo veía como algo que no era para mí, como una opción para chicos que les ocultaban cosas a sus familias, por ejemplo, y como yo nunca fui así, sentía que eso no era para mí. Ahora se suma otra pérdida en mi vida, otra más a las de papá y mi abuela, y es algo con lo que tengo que vivir, por lo que estoy pensando seriamente lo de terapia", afirmó, sobre la posibilidad de iniciar un acompañamiento médico.

El motivo por el que Marta Fort no llamaba "papá" a Gustavo Martínez

"Mi papá quería que dijera que tenía dos papás, decía que yo dijera que tenía a ‘papá Gustavo’ y ‘papá Ricardo’", enunció la nieta de Marta Fort en una entrevista reciente con Telefe Noticias, sobre cómo vivió el hecho de tener dos papás y cuánto le costaba en aquella época hacerlo público. "Pero como en ese momento era todo muy nuevo y capaz que era raro en ese momento decir que tenía dos papás, siempre le decía ‘tutor’ a Gustavo y ‘papá’ a mi papá", agregó.

La hermana de Felipe Fort dio a conocer que desde muy pequeña, tanto ella como su mellizo, saben cómo fue la manera en que llegaron al mundo, ya que el empresario y artista se los explicó a una temprana edad. "Él decía las cosas como eran, y nos contaba el procedimiento entero a los 7 años", soltó la joven. Además, se refirió a Gustavo y definió su personalidad: "Una persona, tranquila, buena y bastante casera".