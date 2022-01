Desgarrador testimonio de Soledad Aquino sobre su enfermedad: "Tuve dos paros cardíacos"

La ex de Marcelo Tinelli se abrió sobre los traumáticos momentos que atravesó y cómo se siente hoy en día.

Soledad Aquino se refirió a las complicaciones de salud que sufrió hace meses, por las que debió someterse a un trasplante de hígado. La ex de Marcelo Tinelli, madre de Micaela y Candelaria, se sinceró en alusión a sus sentimiento para con el conductor y destacó su don de gente.

"Marcelo es un amor. Así como muchos ven el personaje de Marcelo Tinelli, yo siempre lo voy a ver como el hombre de Bolívar del que me enamoré cuando era muy chica", comenzó la celebridad, en referencia a la admiración que siente por el presentador de El Trece, a quien conoció antes de la existencia de Videomatch. "Te aseguro que si a él le pasara lo mismo, yo no dudaría un segundo en ayudarlo, en donarle el órgano que necesitara".

Aquino también habló, en diálogo con Revista ¡Hola!, sobre la complejidad de la intervención quirúrgica a la que debió ser sometida. "El trasplante no es una joda. Fue una cirugía de nueve horas", señaló y, luego, aseguró que le resulta increíble lo que su cuerpo experimentó en ese momento: "Cada vez que lo pienso no lo puedo creer: me tuvieron abierta durante horas y tuve dos paros cardíacos".

"Mis hijas me contaron que los médicos decían que lo mío era un milagro. Y yo pienso que realmente tenía muchas ganas de vivir", agregó Soledad, sobre las pocas probabilidades de sobrevivir que tenía y su inexplicable recuperación. Sus hijas estuvieron presentes durante todo el proceso y, a través de sus redes sociales, le pedían a sus millones de seguidores que enviaran buenas energías para su madre.

Soledad Aquino sobre cómo se encuentra su salud en la actualidad

La ex pareja de Tinelli también se refirió a cómo vive este momento de su vida y enunció: "Estoy bárbara, me siento rebien de salud y de muy buen de ánimo. Todo lo que me rodea me parece fantástico, valoro cada pavada, me volví una agradecida de la vida". Y luego dejó en claro que le da mucha más importancia a los pequeños detalles de sus que la que le daba antes de su complicación de salud. "Después de haber estado tanto tiempo detrás de una ventana, disfruto del sol en la cara, de las flores de mi casa, de estar al aire libre".

Por último, Aquino aseguró que ya no siente dolor de ningún tipo y qiue celebra todos los días desertarse sin esa sensación de agobio que la acompaño durante meses.