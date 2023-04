De Paul espera a Tini en España con un curioso regalo: "Para verle"

Pese a los rumores de crisis, la cantante viajó a España y se quedará con el futbolista durante un mes. Antes de su llegada, el jugador de la Selección realizó impactantes cambios en su vida.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían atrevesando una crisis desde hace algunas semanas, según indicaron varios periodistas del mundo del espectáculo. Sin embargo, Yanina Latorre desmintió las versiones y contó que la cantante llegará este miércoles a Madrid y permanecerá allí un mes. Al llegar, la estrella pop se encontrará con la sorpresa que le tiene preparada el futbolista.

“No están separados. El problema es que él vive en España y ella anda viajando por el mundo. En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y no se mandaban fotos por Instagram estaban separados. Una relación no se demuestra en Instagram. Vayan mañana al aeropuerto de Ezeiza que ella va a Madrid y se queda por 30 días”, explicó la panelista de LAM.

Hasta el momento, ni La Triple T ni el el integrante del plantel campeón del mundo hablaron sobre los rumores. De todos modos, el mediocampista dirigido por el Cholo Simeone sí se hizo el tiempo para regalarle una sorpresa a su pareja, pero, ¿le gustará a TIni?

El flamante look de Rodrigo De Paul

“Desliza a la izquierda para verle sonreír”, su puede leer en la descripción de la publicación que el Atlético Madrid subió a la cuenta oficial del club. En la foto se puede ver a Rodrigo De Paul con la indumentaria de entrenamiento y con su nueva joya: un piercing en la ceja. El futbolista argentino suele ser tendencia por sus llamativos cambios de look y ahora decidió agregarse un arito más en su rostro.

Si bien se supone que la cantante ya vio a su novio por videollamadas, en unas horas podrá ver en vivo y en directo la nueva adquisición. Aunque ese no será la única novedad que se encontrará la exchica Disney en su viaje a España, pues De Paul también cambió de casa para que la joven esté más cómoda. En los últimos semanas, el futbolista surgido en Racing se mudó a una propiedad más céntrica para que su novia tenga mayor facilidades ya que no maneja.

¿Tini y De Paul terminaron?: el llamativo posteo de Alejandro Stoessel

El pasado sábado, Alejandro Stoessel, el papá de la intérprete, le dedicó un emotivo mensaje a su hija a través de su cuenta de Twitter. “Hoy cerrás una gira por el interior del país y, nuevamente, en un estadio. No voy a poder acompañarte en esta oportunidad, pero estoy feliz de que tus amigas de toda la vida, el público y los fans que te siguen eligiendo y el equipo que te vio crecer y te ama, estén ahí”, expresó antes del show de la artista en Santiago del Estero.

En medio de los rumores de crisis en la pareja, Susana Roccasalvo y Gustavo Méndez dieron indicios de los motivos en Implacables. “Cada vez que ella cumple un objetivo de reproducciones o de premios, Rodrigo de Paul la felicita tanto en Twitter como en Instagram”, relató el periodista. Y advirtió: “Cuando Cupido se posicionó en el top 5, él no la felicitó en ninguna de las redes sociales”. Además, señaló: “Es un apoyo raro, porque cuando fue a México, no hizo ningún posteo. Eso es lo extraño, que justo es un cierre, pero habló de la contención”.