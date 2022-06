Daniela Cardone reveló la trágica relación con su ex, el padre de Brenda Gandini: "Mi calvario"

La modelo se expresó sobre el difícil vínculo que tuvo con su hija cuando era pequeña. Daniela Cardone y Brenda Gandini actualmente gozan de una excelente relación.

Daniela Cardone relató la difícil historia que vivió cuando su hija, la actriz Brenda Gandini, era pequeña y su padre le quitó la tendencia. La modelo abrió su corazón y aseguró que le fue muy difícil tener contacto con su hija en una etapa de su vida.

Cardone contó que el padre de Brenda dejó la casa tras el nacimiento de la actriz y dio a conocer que viajó a Buenos Aires tras una propuesta de trabajo como modelo. Daniela había dejado a su pequeña hija con su mamá, en Valcheta, y un día, cuando su carrera estaba a punto de tomar un rango internacional, recibió un llamado de su madre en el que le avisaba que su expareja había ido a buscar a su hija. "Así comenzó mi calvario. Ni a una prostituta le arrebatan un hijo del modo en que lo hicieron conmigo. Debía firmar un papel para que me autorizaran verla y así, asegurarse de que no la secuestraría. Fue indignante”, reveló en diálogo con Infobae.

"Pero Gandini era un tipo de plata y su familia había comprado a la Justicia", agregó Cardone y remarcó que su vínculo con su hija se basó en viaje en avión por parte de Brenda hasta que cuando cumplió 18 años decidió vivir con su mamá.

El desgarrador descargo de Daniela Cardone sobre la muerte de su hijo menor

"Mi pena era tan inmensa que, juro, sentí que moriría con él. Llegó antes de tiempo, en el sexto mes de embarazo, y estuvo internado porque aún sus pulmoncitos no se habían desarrollado. Al día siguiente hizo un parito cardíaco y se fue. Él es mi ángel, sí. Yo sé que Stefano es mi ángel personal", expresó la supermodelo de los 90, en alusión a la partida de su hijo, hito que definió como causante de su separación con Rolando Pisanú. "Uno de esos hechos de la vida que te desconectan o te unen para siempre", agregó.

"No podía dejar la cama. Lloraba, leía, lloraba y leía. La lectura era lo único que distraía mis pensamientos. Todo me resultaba imposible”, agregó luego la madre de Brenda Gandini. Y cerró: “Mamá me acariciaba y me decía: ´Tranquila, Daniela. Ya vas a reaccionar. La vida continúa y tenés dos hijitos que te reclaman y necesitan. Así fui reintegrándome a la vida, muy de a poquito. Entendiendo que si estacionás por mucho tiempo, te quedás".