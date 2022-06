La desgarradora confesión de Daniela Cardone: "Creés que te morís"

Daniela Cardone se angustió al escuchar a "Pampita" hablando sobre Blanca y confesó que ella también perdió un hijo.

Daniela Cardone recordó en LAM (América) uno de los dolores más grandes que vivió en su vida: la pérdida de su hijo Stefano. Este momento se le vino a la mente después de ver a "Pampita" quebrarse al hablar sobre "Blanquita", la hija que compartía con Benjamín Vicuña y que falleció en 2012.

"Pampita" rememoró a Blanca en una escena de su documental Siendo Pampita (Paramount) y conmovió tanto a su público que se volvió viral en las redes sociales. Cardone volvió a revivir este episodio tan duro que le tocó vivir al escuchar a la conductora y lanzó una profunda reflexión sobre la maternidad, el duelo y el dolor incomparable con cualquier otra cosa que es el de perder un hijo.

“La pérdida de un hijo es algo tremendo. Yo lo pasé y es mucho tiempo el que te lleva poder entender esa pérdida. Te agarran bajones muy grandes, te retirás absolutamente de todo. Creés que te morís. Es tremendo”, reveló la modelo en el programa conducido por Ángel de Brito.

“Se llamaba Stefano. Después de Junior, al año, yo perdí un bebé. Es muy fuerte. Me hizo acordar a ese momento de ella. Nació antes de tiempo, es muy difícil hablarlo porque un hijo es todo”, siguió Daniela. Y destacó que una de las cosas más difíciles de perder a un hijo es volver a encontrar motivaciones para vivir.

“Es muy difícil de integrarte. Me acuerdo que me decían: 'Pero vos tenés otros dos hijos’. Pero la pérdida esa, verlo y llevarlo en el cajoncito... Es muy difícil. Te lleva como un año pasarlo y hay que llegar a hablarlo, o quizás no lo podés hablar nunca, pero tenés que seguir adelante porque tenés tus otros hijos, tu familia y tenés que estar fuerte”, reflexionó Cardone.

La emotiva escena de "Pampita" hablando sobre "Blanquita" en su documental

En aquella escena, aparece "Pampita" en el bautismo de su hija recién nacida, Ana García Moritán, que comparte con Roberto García Moritán. Ana es la primera hija mujer que la modelo tuvo después del fallecimiento de Blanca, por lo que su nacimiento representó algo muy profundo para ella.

La modelo explicó que sus amigas estuvieron con ella en cada momento después de la muerte de Blanca y que sin ellas no habría podido salir adelante. “Yo siempre les digo que me ayudaron a todo. A levantarme, a bañarme, a criar a los chicos. No iba a poder sola. Me ayudaron un montón. Por eso la emoción de que hicieron todo ese evento para Ana. Saben lo que Ana significa para mí en mi vida. Tengo tanta suerte de tenerlas en mi vida", contó entre lágrimas.