Fuerte descargo de Brenda Gandini sobre Gonzalo Heredia: "Discutimos por todo"

La actriz dio a conocer detalles de su relación con Gonzalo Heredia, con quien está en pareja hace más de diez años. Brenda Gandini actualmente trabaja con su esposo en la obra Desnudos.

Brenda Gandini sorprendió al revelar detalles que nunca había mencionado en público de su relación con su pareja, el actor Gonzalo Heredia. La hija de Daniela Cardone dio a conocer un insólito dato sobre su convivencia con el galán de Valientes.

"El elenco se lleva muy bien. Los actores son jodidos. No encontrás un equipo así como buena onda, que estemos todos más o menos en la misma, cuesta. Creo que con las generaciones nuevas, va cambiando. Nos llevamos bastante bien, te digo", comenzó su descargo la actriz de Desnudos, obra de teatro en la que trabaja junto con su esposo, Sabrina Rojas, Mey Scapola, Luciano Cáceres y Esteban Lamothe.

"Yo lo digo en todas las notas, me llevo mejor trabajando que en casa. Nos conocimos trabajando hace mucho, después nos reencontramos en la novela Malparida, y ahí nació el romance", continuó Gandini en medio de una entrevista en LAM y así reveló que la historia de amor empezó en la telenovela emitida por El Trece en 2011, protagonizada por Juana Viale. Brenda contó que atribuye la buena relación laboral con su marido a que en ese contexto no tienen que lidiar con problemas de convivencia que muchas veces surgen en casa. "Uno se encuentra de otra manera", sumó.

"En casa discutimos por todo. Creo que hace 11 años que estamos juntos, este año van a ser 12. Ya aprendimos que el orgullo no existe. Decimos 'me equivoqué, perdón' y nos arreglamos", agregó la celebridad y concluyó que, a pesar de algunos desencuentros, son grandes compañeros con Heredia.

El relato de Sabrina Garciarena sobre su romance con Gonzalo Heredia

Garciarena reveló que fue novia de Heredia durante cuatro años, a pesar de que la prensa no se enteró en su momento, cuando aún eran estudiantes de teatro. "Yo trabajé en muchos países, con muchos galanes, y me he confundido realmente con muy pocos, pero por supuesto que te pasa. Muchos fueron novios míos", enunció la actriz de La Ley del Amor. Además, la artista se refirió a su vida amorosa anterior a su relación con el periodista Germán Paoloski. "Empecé (a actuar) a los 14, más o menos, y con él empecé después de los 25 a estar de novia. Hay un tiempo ahí que una se enamoró y se confundió, por supuesto", relató la pareja del conductor de Telefe.