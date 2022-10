Dalma Maradona volvió a disparar contra Verónica Ojeda: "Un nuevo delirio"

Dalma Maradona destrozó una vez más a Verónica Ojeda, a quien ya había atendido hace unos días en su visita a LAM.

Dalma Maradona disparó un nuevo dardo venenoso contra Verónica Ojeda, con quien viene enfrentándose desde hace varias semanas. "Es un nuevo delirio", aseguró muy picante la hija mayor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe.

Hace unos días, Dalma Maradona reveló en su visita a LAM que su madre está en pleno litigio legal con Verónica Ojeda, expareja de su padre. "Todos tenemos que tirar para un mismo lado y estar unidos de verdad contra las personas con las que tenemos que estar. Y supuestamente, eso estaba ok. Lo que pasa es que después como que le gana el odio que le tiene a mi mamá", aseguró la actriz, durísima.

Lejos de frenarse ahí, Dalma volvió a disparar contra la madre de Dieguito Fernando en sus redes sociales. Es que la actriz respondió las preguntas de sus seguidores en Instagram y una de ellas apuntó al reciente viaje que hizo Ojeda a Dubai con su hijo por una aparente irregularidad en la herencia de Diego Maradona.

"¿Tenés idea de qué se trata el nuevo delirio de V.O.?", le consultaron a Dalma en Instagram, en clara alusión a Verónica Ojeda. La respuesta de la hija mayor de Diego y Claudia fue lapidaria: "No, pero por suerte ya todos se dan cuenta que se trata de un nuevo delirio para tener algo de qué hablar y aparecer en los medios".

La fuerte publicación de Dalma Maradona contra Verónica Ojeda.

Dalma reveló furiosa que no maneja las redes de su padre y aseguró que le borraron un video

Días atrás, se instaló que las hijas de Diego Maradona eran quienes manejaban sus redes sociales y repudiaron que dejó de seguir a ciertos líderes políticos que apoyaba el 10. Sin embargo, Dalma se encargó de desmentirlo: "¿De verdad piensan que soy yo la que redacta y maneja la cuenta de mi papá? ¡Ojalá fuera yo!".

En la biografía del perfil de Diego figura que la cuenta está administrada por sus hijos pero según Dalma, esto no es así. "Hay una persona encargada de las publicaciones y un abogado que no es el mío que aprueba o no. Lamentablemente hay que explicar todo", le indicó a un seguidor.

Además, reveló que pidió publicar un video que minutos más tarde fue eliminado. "Yo no decido nada. El día que pedí publicar un vídeo donde se promocionaba el partido de La Paz ¡me lo borraron al rato de ser publicado! Pero siempre la culpa la tengo yo", señaló con fastidio.