Alerta en Radio Metro: Dalma Maradona dio positivo de COVID-19.

Semanas atrás Dalma Maradona volvía al centro de la atención gracias a su nuevo trabajo en la radio Metro, desafío al que le dedicó varias publicaciones en sus redes sociales. Ahora se supo que la hija del fallecido Diego Armando Maradona dio positivo de coronavirus tras hisoparse.

La noticia fue confirmada en el magazine "Intrusos" (América TV) luego de que la propia Dalma hablase de su condición de infectada, sumándose a la lista de famosos que transitan y ya tuvieron el virus. La hija de "El 10" había debutado hacía una semana en Radio Metro junto a Caytano, Gabriel Schultz y Erika Halvorsen, en el programa "Un mundo perfecto".

Un contacto estrecho de la joven se contagió y ella decidió aislarse de inmediato. Por tal motivo se realizó el correspondiente hisopado que en horas de hoy le dio positivo.

Cabe destacar que pese al positivo de Dalma, en radio Metro dispusieron de estudios en la terraza de la emisora para que los programas se hagan al aire libre y los integrantes estén bien distanciados.

"No más preguntas": el explosivo mensaje de Gianinna Maradona contra la prensa

Gianinna Maradona compartió un mensaje contundente contra el periodismo. Y lo hizo replicando las palabras que alguna vez dijo su padre, Diego Armando Maradona. Mediante un video, y haciéndolo público en Twitter, la hija del "Diez" sólo se limitó a adherir a las frases del fallecido astro argentino sentenciando: "No más preguntas, señor juez".

La grabación muestra a Diego Maradona cuestionando a la prensa, asegurando que hay periodistas "malos" y que él sólo se debía a su familia y no a los reclamos periodísticos buscando su testimonio en diferentes ocasiones: "Estamos molestando, y ya cuando el periodismo molesta no existe el periodismo. No voy a hablar querida, no voy a hablar".

"Si ustedes los periodistas tienen derecho de decir que hay periodistas malos, nosotros tenemos el derecho de decir que hay periodistas malos. Por más que digan que yo soy público, yo no me debo a nadie. Solo a mi familia. Yo soy popular, no soy público", se lo oyó decir a Diego Maradona, quien históricamente ha tenido diversos cruces con diferentes periodistas. En tanto, su hija Gianinna aseguró estar de acuerdo con todo lo manifestado por "Pelusa".