Cuántos hijos tiene L-Gante y con quién

El cantante de cumbia 420 triunfa en todo el mundo. Los rumores lo involucraron con Wanda Nara, pero él estaba en pareja con Támara Baez, quien además es mamá de su hija.

La carrera de L-Gante sigue en crecimiento y parece no tener techo: fechas en todo el mundo, un éxito tras otro en las plataformas de streaming son sólo algunos de los frutos a los que Elian Valenzuela acostumbró a sus seguidores desde hace ya más de dos años, con su Music Session con Bizarrap como máxima explosión.

En septiembre de 2021 el cantante fue padre por primera vez junto con su pareja Tamara Báez, quien dio a luz a la pequeña Jamaica. A las 4.30 de la mañana el músico grabó un mensaje en sus historias de Instagram, donde se lo veía esperando en el centro de salud donde Tamara estaba en trabajo de parto. "Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes”, aseguraba Elián.

La historia de amor de Tamara Báez y L-Gante

L-Gante y su pareja Tamara Báez

Ambos se conocieron en la adolescencia y, según contó él mismo en diálogo con Juana Viale, tuvieron varios idas y vueltas. "Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención. En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo. Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos", contó.

L-Gante y su romance con Wanda Nara

En medio de un escándalo, L-Gante anunció su separación de la madre de su hija y los rumores que lo vinculaban a Wanda Nara comenzaron a hacerse eco cada vez con más potencia. Incluso llegaron a asegurar que los vieron a los besos en la puerta de un restaurant.

Además, la mediática había confirmado poco antes la ruptura de su matrimonio mediante una historia de Instagram, en la que expuso: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”.

La situación se apaciguó y Wanda volvió a apostar al amor con Mauro Icardi, con quien lleva más de 10 años de casada. Esta situación le valió un cese en la interacción con L-Gante. En su perfil la empresaria aseguró que los unía una fuerte amistad: él redobló la apuesta y expresó que los une "más" que una relación de amigos y cerró con un contundente "te extraño".