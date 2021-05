Tras infectarse de coronavirus, Ricardo Canaletti está luchando por reponerse y obtener el alta.

El periodista de TN Ricardo Canaletti continúa internado por las consecuencias que el coronavirus generó en su organismo. Si bien reveló que ya recibió el alta por COVID-19, el conductor de radio y TV presenta extraños síntomas que aún no recibieron un diagnóstico preciso. El calvario que atraviesa.

Luego de que su compañero en Cámara del crimen (TN) diese positivo de coronavirus, el periodista de Policiales Ricardo Canaletti se sometió a un hisopado que lo diagnosticó con el virus. Días atrás tuvo que ser ingresado de urgencia a la clínica Trinidad de Palermo por complicaciones con la enfermedad, y dio un preocupante testimonio sobre como el virus se manifestó en su cuerpo. "Tuve más de 39 grados hasta hace muy poco y nadie sabe de dónde viene la fiebre".

“Esto empezó el 17 de abril, ahí tuve síntomas de fiebre muy alta y llegué a superar los 39 grados. En un principio no creí que fuese COVID-19. Al día siguiente fui al sanatorio donde me revisaron los pulmones y me hicieron un hisopado que dio ‘no detectable’. Eso resultó ser un ‘falso negativo’”, explicó, en diálogo con el portal web de TN.

A ráiz del diagnóstico erróneo, Canaletti contó que sufrió más complicaciones: “Los síntomas continuaron de manera leve, pero se fueron agravando y continuó la fiebre. El 27 de abril volví al sanatorio y ahí el resultado del hisopado fue positivo. Estuve 10 días aislado en mi casa, con mucha tos y muy débil, pero no tuve dificultades para respirar, aunque me costaba tomar aliento”.

“Llegó un punto en el que la fiebre no se iba y superaba los 39 grados, hasta que la doctora me hizo una orden para que me revalúen. Hace 5 días vino una ambulancia a casa y pidió la internación, la cual tardó tres horas en salir porque no había lugar. Llegué y tenía dos infecciones, la del COVID-19 que ya se fue porque tengo el alta epidemiológica pero me dejó una leve inflamación en los pulmones y a la vez una infección urinaria. O sea, dos al mismo tiempo que ya se fueron. Sin embargo la fiebre continuó hasta hace muy poco y nadie sabe de dónde viene, el corazón no es, en consecuencia, están investigando de donde proviene y por eso me están dando una batería de antibióticos de amplio espectro. Recién el lunes y martes no tuve fiebre”, relató.

Por último, el conductor lanzó una preocupante declaración sobre su estado de salud, mientras lucha para que su cuerpo elimine al virus: “Me siento muy débil esperando que la fiebre no vuelva y espero que eso pase así me dan el alta. Esta enfermedad te quita todas las fuerzas y te saca mucha vitalidad. Hay que pensar en positivo porque es la única manera de sobrellevarla”.