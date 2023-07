Coti de Gran Hermano realizó un peligroso truco: "Miedo de morir"

La exparticipante del reality de Telefe se animó a ser parte de un arriesgado show y asustó a todos sus seguidores. El impactante video que revolucionó Instagram.

Coti Romero, una de las participantes más recordadas de la última edición de Gran Hermano, logró permanecer en los medios de comunicación. La correntina no atraviesa su mejor momento personal, ya que recientemente se separó de Alexis "Conejo" Quiroga, pero consiguió meterse en el Bailando 2023 y participó de uno de los espectáculos del momento.

La joven salió de la casa más famosa del país y se convirtió en una de las influencers más solicitadas, por lo que aprovechó la propuesta que le llegó de un importante circo para salir con amigos y despejar su mente. Tras confirmarse la ruptura con su compañero de reality, la joven reveló que padece problemas de salud mental y comenzó a tratarse con un psiquiatra.

La correntina sacó provecho de las beldades de la fama y participó de uno de los actos más peligrosos del Circo Rodas, el espectáculo que tiene a Marcelo Tinelli como padrino. El show activó una campaña de promoción y convocó a una serie de celebridades.

De esta forma, Coti asistió junto a tres amigas. Romero disfrutó de la gran cantidad de cuadros que posee el espectáculo. No obstante, cuando el público se retiró, aprovechó para jugarle cara a cara al peligro y se animó a meterse en el globo de la muerte, una atracción con forma oval, construida de hierro, en el que circulan motocicletas a gran velocidad.

Así sus amigas la filmaron parada en ese lugar, mientras los vehículos pasaban muy cerca de su cuerpo. La correntina subió a sus historias un video del riesgoso acto y luego hizo una declaración de principios: "El que tenga miedo a morir que no nazca”.

Coti Romero furiosa con los premios Martín Fierro

El Martín Fierro de oro para Gran Hermano no generó solamente alegría. El reality de Telefe se consagró cómo el mejor programa del año y contó con varios de los exparticipante: Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Lucila "Tora" Villar, Daniela Celis y Walter "Alfa" Santiago. Pero hubo "hermanitos" que no fueron invitados a la fiesta y no dudaron en cargar contra el evento.

“Por más que no nos nombraron, acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de Oro. Los 20 de esta edición 2022/2023”, remarcó Alexis "Conejo" Quiroga en su cuenta de Instagram, aunque minutos después eliminó la publicación. Una reacción similar a la de Juan Reverdito: "Fue ingrato para mí estar afuera y lo hablé con algunos de los chicos que estaban también indignados".

De hecho, las críticas comenzaron en la previa de la ceremonia. Coti Romero visitó A la Barbarossa y no dudó en apuntar contra APTRA porque se sintió ninguneada. "¡Está nominado Gran Hermano para el Martín Fierro!”, exclamó la conductora, pero la joven correntina, lejos de estirar un clima positivo, evidenció su bronca: “No sé, a mí no me invitaron”.

Eso activó la incredulidad de Georgina que le consultó: “¿Cómo? ¿En serio no te invitaron? ¿Te gustaría ganarlo?”. “Sí, yo creo que lo va a ganar. Sin dudas, va a ganar Gran Hermano”, aseguró Romero. Para estirar la temática, Georgina indagó: “Para mí también. ¿Y te imaginás ahí? Vos plasmaste en el escenario, recibiendo el Martín Fierro”.