La furia de un ex Gran Hermano que no fue invitado a los Martín Fierro: "Vergüenza"

Uno de los exparticipantes de la última temporada de Gran Hermano se mostró completamente disgustado con una decisión de APTRA y estalló en contra del reality en el que participó.

La furia de un ex Gran Hermano que no fue invitado a los Martín Fierro: "Vergüenza"

La furia de un ex Gran Hermano que no fue invitado a los Martín Fierro: "Vergüenza"

Gran Hermano (Telefe) fue el gran invicto de la gala de los Martín Fierro y no todos se mostraron satisfechos con esta decisión: un exparticipante del reality más visto de la televisión argentina cargó contra APTRA por no haberlo invitado a la fiesta y criticó a los panelistas del certamen. “Me dieron vergüenza algunas situaciones que vi", sentenció.

En diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live), el taxista Juan Reverdito, que participó en la última edición de Gran Hermano y se convirtió en uno de los primeros eliminado, no ocultó su enojo con la producción de los Martín Fiero por no haberlo invitado al evento y soltó: “Yo creo que lo más justo si no había espacio para todos era que estén los cuatro finalistas, no estuvieron ellos nada más, pero ya sabemos cómo es todo. Obviamente que estoy censurado, yo me doy cuenta y otros exs piensan lo mismo".

“Hay algunos que tienen mucho peso, yo puse mi granito de arena para que se gane y es notoria la diferencia que hacen con algunos. No costaba nada nombrarnos a todos los que estuvimos, con todas las pelo... que dijeron. Fue ingrato para mí estar afuera y lo hablé con algunos de los chicos que estaban también indignados. Te genera indignación con algunas situaciones, algunos exs nos censuraron por hablar de un personaje que ayer estuvo en la fiesta”, siguió, furioso.

El ataque de Juan Reverdito a sus excompañeros de Gran Hermano

Luego, el exparticipante apuntó directo contra sus excompañeros y no dudó en poner en tela de juicio algunas presencias que sí estuvieron en los Martín Fierro: "No tengo dudas porque al final en el reality todos fuimos fundamentales, Yo no entiendo por qué fue 'La Tora', porque labura para Telefe. Creo que en vez de haber invitado a algunas panelistas que estuvieron deberían haber estado todos los ex Gran Hermano. Hay cosas que son ilógicas, ¿Romina por qué no estuvo? Hubiese sido lo más justo, los protagonistas fueron los veinte que entraron y no los panelistas, vi panelistas filmando cuando el debate no estuvo nominado, no tiene nada de malo lo que digo”.

“Era importante nombrar a cada participante y no lo hicieron, a Ariel lo han bajado de un montón de programas y otros están en todos lados. A mí me dio vergüenza lo que hizo Alfa ayer, estaban hablando los dueños de Gran Hermano y él en el medio, debería haber estado ahí Marcos. ¿Qué hacía 'La Tora' ahí? Me dieron vergüenza algunas situaciones que vi y yo creo que la humildad está buena. La gente se enganchó con el primero hasta el último participante, tendrían que habernos dado más bola y no con tres o cuatro. El agradecimiento está bueno y no pasó. Yo digo cuando algo me molesta y estoy tranquilo con eso”, cerró.