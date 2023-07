Coti Romero rompió en llanto en la cara de Gerorgina Barbarossa: "Nunca"

La participante de GH contó el mal momento de salud que atraviesa. Coti Romero se vio afectada por su ruptura amorosa con Alexis Quiroga.

Coti Romero dio a conocer que vive un mal momento debido a su separación de Alexis "El Conejo" Quiroga. La joven de 21 años conoció a su última pareja en la casa de Gran Hermano y fueron muy apegados hace hace pocas semanas, cuando decidieron terminar con su vínculo.

La principal contrincante de Julieta Poggio dentro de la casa de Gran Hermano estuvo como entrevistada invitada en el ciclo de Georgina Barbarossa en Telefe, A la Barbarossa, y allí reveló detalles sobre el difícil presente que atraviesa. Coti aseguró que en un principio creía que iba a poder superar este drama sola pero con el correr de los días se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional.

Romero acudió a un psicólogo y psiquiatra y recibe medicación tras ser diagnosticada con una crisis de depresión. La joven contó que el médico le dijo que una de esas crisis son normales, pero que ella las tiene muy seguido y por eso decidieron darle medicación. La madre de la modelo viajó desde Corrientes a Buenos Aires para acompañar a su hija en este momento, ya que por la medicación sufre mareos y perdió el apetito y el médico le recomendó que no se quedara sola.

"A veces uno lo ve y dice 'es una pavada'. Pero a cada uno le afecta distinto. Tengo crisis de depresión repetitivas. Igual nunca me había pasado así de fuerte. Sí frustraciones en la facultad o en la vida en sí, pero no tan fuerte", comentó Coti. La joven aseguró que la llegada de la fama y la exposición masiva a su vida también fue un golpe duro que desestabilizó su psiquis. "Mi única contención era Alexis, estaba sola. No tenía a nadie", contó la influencer que tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Coti y su madre quebraron en llanto en el piso de A la Barbarossa al contar cuán duro es este momento, a pesar de estar unidas y tener el apoyo del resto de sus familiares y de las amigas de Coti que pronto viajarán a Buenos Aires para acompañarla.

La indirecta de Coti a Conejo de GH

"El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. Le vale madre el tiempo, la distancia, los kilómetros, todo", reza la voz en off de un hombre en un video que Coti compartió en su cuenta de TikTok tras su ruptura con "El Conejo".