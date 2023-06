Con una figura del Bailando: quién sería la tercera en discordia entre Coti y El Conejo

Alexis "El Conejo" Quiroga y Coti Romero de Gran Hermano le pusieron punto final a la relación y parece que hubo una tercera en discordia. La figura de Bailando por un sueño que se habría convertido en la tercera en discordia.

La separación entre Alexis "El Conejo" Quiroga y Coti Romero de Gran Hermano sorprendió al mundo del espectáculo. En las últimas horas, se filtró un dato desconocido sobre una chica que podría ser la tercera en discordia en esta relación tratándose de una figura de Bailando por un sueño, reality show del que encima van a ser concursantes.

Los exparticipantes de Gran Hermano confirmaron la dolorosa noticia. Por un lado, Coti Romero lo confesó en sus redes sociales y mantuvo un diálogo con LAM, el programa conducido por Ángel De Brito en América TV; por el otro, "El Conejo" hizo un vivo en su canal de Twitch en el que anunció la separación largándose a llorar.

A pesar de la triste situación para los jóvenes, se reveló la verdadera razón por la que habrían terminado. La periodista de espectáculos Adriana Bravista expuso en sus redes sociales una historia que deja mal parado al oriundo de Córdoba, ya que se trata de un hecho ocurrido en una fiesta.

"Corre el rumor que 'Cone' fue sin Coti a la Bresh y estuvo con una nueva bailarina del Bailando. Todavía no empezó y ya genera escándalo", lanzó. Por el momento, se desconoce si es una de las bailarinas no famosas o si se trata de una figura reconocida en el ambiente de la farándula. Ni Coti ni "Cone" salieron a hablar sobre este tema y hay máxima tensión en la antesala de Bailando por un sueño, cuya fecha de inicio todavía no fue comunicada por Marcelo Tinelli.

El calvario de "El Conejo" tras separarse de Coti Romero: "Hace mal"

Coti Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga, tras varios días de rumores, confirmaron que están separados. La primicia fue de Ángel de Brito y de inmediato la correntina emitió un comunicado respaldando los dichos del periodista. "Hola. Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación", escribió la joven en sus historias de Instagram.

Coti y "El Cone" fue una de los noviazgos que dejó la última edición de Gran Hermano. La pareja consiguió un gran y fiel grupo de seguidores, por lo que las versiones de ruptura que circularon en los últimos días los puso en alerta. Las alarmas se encendieron cuando la influencer eliminó de su feed de Instagram todas las fotos con el cordobés y, según explicó, fue porque "quería resguardar la privacidad" de la pareja.

Sin embargo, el verdadero motivo salió a la luz. Y luego que la ex GH explicó que cada uno "quiere enfocarse en sus diferentes proyectos", Alexis habló con sus seguidores a través de su canal de Twitch y no pudo ocultar su tristeza. Afirmó que la situación "es un calvario" y se largó a llorar.

El cordobés hizo una trasmisión de streaming para manifestar su tristeza luego de los posteos de su exnovia, aunque dejó la puerta abierta a la reconciliación. “Esto no quiere decir que se haya terminado todo. Coti decidió tomarse un tiempo para refugiarse con sus amigas y su familia”, indicó.