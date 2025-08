Conmoción por lo que se supo del "corazón" de Pablo Alarcón: "No responde"

Qué le pasó a Pablo Alarcón en su salud.

Pablo Alarcón reapareció luego del accidente que protagonizó en el barrio porteño de Chacarita y que lo dejó internado y con versiones poco claras sobre su estado de salud. Aunque el director del SAME habló de ACV, la ex esposa del actor Claribel Medina le bajó gravedad a la situación. Ahora, Alarcón reveló finalmente qué le ocurrió y admitió que debió ser operado por un problema que ocasionó su fallo en el organismo.

Pablo Alarcón fue internado en el IMAC y los médicos tomaron la decisión de practicarle una intervención quirúrgica para colocarle un marcapasos, según relató en un audio al periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live): “Me pusieron un marcapasos a raíz del accidente que tuve, que me desmayé. Nunca me había pasado, no sabía lo que era un desmayo. Me pasó a mí como le pasa a mucha gente y me di cuenta que venía algo raro. Me acerqué al cordón para estacionar, pero no llegué a frenar para no chocar”.

"Este accidente fue el martes pasado y venía de la Legislatura porque me dieron un reconocimiento a la trayectoria, estaba feliz y contento y me pasó esto. Estoy tranquilo y no tengo ninguna diferencia de vida. No siento nada. Esto actúa cuando bajan las frecuencias cardíacas. Es como un bolsillo que te ponen en el pecho y emite pulsaciones. Se pone en funcionamiento cuando el corazón baja las pulsaciones”, agregó, explicando las funciones del marcapasos que le colocaron los profesionales médicos. Además, Pablo Alarcón enumeró sus actividades diarias y detalló: “Estoy bien, leyendo, hablando por teléfono, estoy comiendo, tengo hambre y tengo ganas de irme, de ver a mis perros”.

Cómo fue la operación de marcapasos de Pablo Alarcón

Por último, dio algunos detalles sobre la intervención y contó: “La operación duró hora y media o dos horas, con anestesia local y una anestesia general inducida. Terminó la operación y estaba despierto como ahora. Es un bolsillito de dos centímetros donde ponen ese aparatito que manda pulsaciones al corazón cuando no responde y le dice ‘despertate’”