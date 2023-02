Conmoción por lo que encontraron en el cuerpo de Silvina Luna: "Muy tarde"

Silvina Luna había sido operada por Lotocki en 2010. Con el correr de los años, su cuerpo comenzó a experimentar dificultades que se le atribuyeron al médico bajo el concepto de mala praxis.

Silvina Luna está pasando por un difícil momento. Producto de la mala praxis que denunció contra Aníbal Lotocki, necesita un transplante de riñón. Sin embargo, su problema viene desde hace muchísimo tiempo ya que fue intervenida estéticamente en 2010. Por otra parte, en 2015 encontraron "veneno" dentro de su cuerpo.

El doctor Cristian Latorre, quien quitó el material tóxico de Silvina Luna en el año 2015, expresó: "Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante, cuando ella vino a Los Ángeles y la operamos le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo. Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos”.

“Ese contenido puede migrar a los riñones, a los vasos sanguíneos, a cualquier parte en realidad. En el caso de Silvina fue hacia los riñones, y le hizo desarrolar una enfermedad autoinmune, que se llama hipercalcemia, en donde el cuerpo forma una gran cantidad de calcio que no puede eliminar por los riñones y así se desencadena una falla renal, que la llevó a practicarse diálisis para poder vivir y ahora está a la espera de un trasplante”, agregó Latorre, en diálogo con LAM.

Haciendo hincapié en lo peligroso que es el metacrilato, Cristian Latorre cerró: "Hace muchos años que se viene investigando cómo combatir este material adentro del cuerpo, pero lamentablemente es muy tóxico, es como si te introdujeran un veneno adentro del cuerpo. Lo peor es que este tipo de problemas con este material se detecta muy tarde porque los síntomas empiezan a aparecer tarde”.

Aníbal Lotocki reapareció con una repudiable frase sobre la salud de Silvina Luna

Aníbal Lotocki reapareció en los medios con una frase repudiable tras conocerse el calvario de salud que atraviesa Silvina Luna. El médico, quien en febrero de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves, decidió romper el silencio y contar su verdad.

Por ser acusado de realizar cirugías estéticas con productos prohibidos y en grandes cantidades, provocando daños en la salud de (por ejemplo) Silvina Luna, Lotocki se mantuvo en silencio hasta hace pocas horas. Ahora, esperando que el Tribunal de Casación se exprese sobre la apelación para que no sea inhabilitado por cinco años, argumentó por qué no debe ser privado de ejercer su profesión.

“Desde 2017 o 2018 que no hablo, por recomendación de mis letrados. Me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, que esto hay que resolverlo en la justicia. Por eso me llamé a silencio. Si esto es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, aclaró sobre su situación judicial. “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”, aseguró Lotocki, en diálogo con Intrusos.