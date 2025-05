Conmoción por lo que confirmó una figura de El Trece: "Me puedo morir tranquilo"

El dolor de una figura de El Trece al recibir un inesperado mensaje por televisión.

Hernán Drago volvió a ser noticia tras la muerte de su perro de 15 años: ahora, el animador se emocionó hasta las lágrimas en una entrevista con Verónica Lozano por un mensaje de sus hijos que salió al aire. Las palabras que quebraron a Drago y le hicieron pronunciar un emotivo descargo.

Hernán Drago cumplió 50 años el pasado 17 de mayo y sus dos hijos Lola y Luka le prepararon una saludo sorpresa en el programa Cortá por Lozano (Telefe). "Hola, pa. Queríamos aprovechar, con Lola, este espacio que nos dieron en el programa para desearte un feliz cumpleaños. Esperamos que la hayas pasado muy lindo y que te haya gustado la tarta de lima que te hice. Siempre es lindo aprovechar estos momentos para recordarte cuánto te amo", dijo Luka, logrando quebrar a su papá. "Me emocioné cuando buscaba las fotos para poner en el video, porque me doy cuenta de que, desde nuestras primeras fotos juntos hasta hoy, no se nos borra la sonrisa cuando compartimos momentos", sumó.

"Gracias por ser mi lugar seguro y enseñarme que el amor se encuentra en las pequeñas cosas: una conversación, un gesto o un abrazo. Sabés que siempre podés contar conmigo, y yo sé que siempre puedo contar con vos. Espero que este nuevo año de vida esté lleno de felicidad, salud y todo lo que te haga bien, porque no hay nadie que lo merezca más que vos", cerró Luka, emocionando a Hernán Drago. Por su parte, su hija Lola sostuvo: "Quería aprovechar este momento para decirte lo mucho que te amo y te admiro. Sos un ejemplo, y no solo por tu trabajo, tu perseverancia y lo profesional que sos, sino también por lo que sos como persona. Siempre con una palabra justa, con tiempo para nosotros aunque estés a mil. Desde que soy chica, te veo laburar con pasión, poniéndole garra a todo lo que hacés, y eso me enseñó un montón, aunque no siempre te lo diga. Aprendí que las cosas se hacen con amor y que lo bien hecho lleva tiempo y esfuerzo".

El llanto desconsolado de Hernán Drago: "Mi vida"

"¿Qué decirles? Hay palabras que no alcanzan. Esta pequeña edición de imágenes que llevo en mi corazón de tantos años... Son mi vida ellos. Fui a terapia para no perder la capacidad de seguir soñando, pensando eso. Soy un tipo feliz, agradecido por estas cosas, por las palabras que mis hijos me dedicaron. Escuchando lo que acabo de escuchar de mis hijos me puedo morir tranquilo. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Tantas imágenes, no solo acá, sino también en las retinas que uno tiene guardadas. Ya están convertidos en adultos, 22 años mi hijo y 19 mi hija, y que hablen como adultos y se hayan tomado el tiempo para hacer esto me emociona. Son tesoros que me voy a llevar a la tumba para siempre", afirmó Hernán Drago tras el saludo sorpresa que lo emocionó hasta las lágrimas.